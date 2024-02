Figuras de SBS se vacilan “oferta millonaria” a Chente Ydrach

La locutora y animadora Pamela Noa compartió a través de sus redes sociales un video burlándose de la supuesta oferta millonaria que recibió el comediante y Youtuber, Chente Ydrach, por parte de Spanish Broadcasting System (SBS).

“Me hicieron una oferta de trabajo, tuve una reunión con dos ejecutivos en un callejón y me ofrecieron 18 millones de dólares, pero no me especificaron para qué eran. Si yo los iba a cobrar, ni en qué horarios, nada de eso. Solo sé que fui a un callejón, me reuní con dos ejecutivos y me ofrecieron 18 millones de dólares. Miraaa”, dijo la locutora.

Del mismo modo, el comediante Alejandro Gil Santiago y el locutor Alí Warrington publicaron videos en sus cuentas oficiales burlándose de la situación.

“[Chente Ydrach] MIENTE! La oferta me la hicieron a mi.¡Tengo el contrato en mis manos!”, escribió junto al video Warrington.

Ydrach aseguró que tuvo una reunión con directivos de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) para evaluar la opción de que este sea el sustituto de Jorge Pabón “El Molusco” quien hace una semana presentó su renuncia a “La Mega”. Sin embargo, este no reveló los nombres de los directivos con los que se reunió.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Ydrach, dijo que el miércoles en la noche llegó hasta las oficinas de SBS para tener una reunión con los directivos de la empresa quienes le realizaron una oferta millonaria. Sin embargo, los directivos de la empresa no se encuentran en Puerto Rico sino en Miami.

“Ellos me ofrecieron un número, ellos me ofrecieron 1.7 millones de dólares por 24 meses, esto fue una reunión preliminar y hay un número más elevado que es el que yo quiero”, expresó Ydrach.

La oferta, según Ydrach exige que este realice un producto especial para la empresa SBS separado de su trabajo en Gallimbo Studios.

Del mismo modo, aseguró que desde la salida de Jorge Pabón “Molusco” ha tenido conversaciones con este, sin embargo, luego de su reunión con SBS no ha hablado con su colega.

“Lo que procede es él desearme todo el éxito del mundo”, expresó Ydrach sobre lo que espera que piense Molusco cuando se entere de la oferta que le realizó SBS.

Molusco se ríe de supuesta oferta a Chente Ydrach y asegura es mentira

Luego de que el comediante Vicente “Chente” Ydrach asegurara a través de su canal de YouTube que recibió una oferta millonaria por parte de Spanish Broadcasting System (SBS), el locutor Jorge Pabón “Molusco” aseguró que sus expresiones son falsas.

A través del programa Molusco y los Reyes de la Punta, Pabón, desmintió las expresiones y señalando que los directivos de la empresa no se encuentran en Puerto Rico, sino en Miami. Según Chente Ydrach este se reunió con directivos de la empresa en las instalaciones en Puerto Rico.

“Si esto fuera verdad y tú estás diciendo interioridades de una negociación preliminar, eso es mentira porque yo llevo negociando más de un año el contrato actual y nunca había dicho absolutamente nada hasta que no hubo acuerdo entre las dos partes. Yo acabo de salir de una reunión que no es con Raúl Alarcón...¿Con quién se reunió? ¿Con el de seguridad de allá al frente? Los ejecutivos que ofrecen billete no viven en Puerto Rico. Si algún ejecutivo de Puerto Rico te ofrece billete, te está mintiendo”, expresó Molusco.

El locutor aseguró que si le hubieran ofrecido más de 1.7 millones como aseguró Ydrach, este no hubiera renunciado a La Mega.

Del mismo modo, Pabón, aseguró que muchos podcasteros le “faltan el respeto” a la radio al no conocer las reglas que deben seguir en la industria.

“La mayoría de los podcasteros graban a la hora que les da la gana, no hay disciplina”, dijo el locutor.

“Lo de Chente Ydrach es completamente mentira, es parte de un stunt es un vacilón”, añadió el locutor asegurando que son falsas las expresiones de Ydrach.