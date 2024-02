La International Chamber Orchestra de Puerto Rico anuncia conciertos libres de costo

La International Chamber Orchestra of Puerto Rico (ICOPR) anunció la celebración del noveno festival anual con conciertos libres de costo en Culebra, San Juan, Dorado, Ponce, Mayagüez y Hato Rey. La ICOPR dará la bienvenida a 40 artistas y artistas jóvenes de 9 nacionalidades, incluyendo Puerto Rico, para su Festival del 3 al 18 de febrero de 2024.

“Estamos en un momento de nuestra historia en el que hay una necesidad urgente de experiencias de paz y armonía. El festival de este año, Vivamos en Armonía, compartirá este mensaje con niños y comunidades de toda nuestra Isla a través del poder de la música,” expresó el chelista y director artístico del Festival, Emilio Colón.

El variado repertorio para este año incluye la Sexta Sinfonía de Beethoven, el Concierto para Piano Núm. 1 de Liszt, el Konzertstück para chelo de Schumann, el Concierto para violín de Brahms, Los Guerreros – Lanceros de Juan Morel Campos, entre otras magníficas obras musicales.

Esta temporada, la ICOPR recibió su sexto premio consecutivo de parte de la National Endowment for the Arts, así como reconocimientos de la Fundación Ángel Ramos, Humanidades Puerto Rico y la National Endowment for the Humanities por el acceso gratuito a las artes que ha provisto para niños y comunidades alrededor de Puerto Rico.

ICOPR también es receptor del Sello de Transparencia Platino de CANDID, su máximo galardón, otorgado al American Cello Institute, la corporación sin fines de lucro matriz de la ICOPR.

La ICOPR promueve la unidad, paz y hermandad a través de la música. En virtud de esa misión, llevará a cabo una serie de conciertos, eventos educativos y clases magistrales especializadas de la mano de prestigiosos músicos de distintas partes del mundo.

ARTISTAS INTERNACIONALES 2024

Los 40 artistas y artistas jóvenes que componen esta temporada provienen de 9 países distintos:

Alemania • Bélgica • Brasil • Canadá • Colombia • Corea del Sur • Estados Unidos • Puerto Rico • Suiza 26 artistas jóvenes y 14 artistas puertorriqueños

Solistas Emilio Colón, chelo – Puerto Rico Corey Cerovsek, violín - Canadá

Steven Vanhauwaert, piano – Bélgica

Director Artístico Emilio Colón– Puerto Rico

El festival comenzó con un concierto de los ICOPR Chamber Players el sábado 3 de enero en la tarima de Música Pa’ Culebra (Antigua Escuela) en la Isla Municipio de Culebra.

Continuará con la orquesta brindando un concierto el jueves 8 de febrero a las 7:00 pm en el lounge del histórico Hotel Condado Vanderbilt de San Juan.

Igualmente, el viernes 9 de febrero a las 7:00 pm, la ICOPR hará una presentación premier en el Mall of San Juan.

Continuando con la gira, la orquesta presentará un concierto para la comunidad de Dorado el sábado, 10 de febrero a las 7:00 pm en su Plaza Pública municipal.

En el sur

La ICOPR viajará a Ponce para dos conciertos en el Teatro Mons. Vicente Murga: uno, el domingo 11 de febrero, a las 5:00 pm; y el otro, un concierto de música de cámara el jueves 15 de febrero a las 7:00 pm.

El miércoles, 14 de febrero a las 7:00pm, los ICOPR Chamber Players presentarán un programa único en la hermosa Parroquia La Merced en la Calle Luna de Ponce.

En el corazón de Mayagüez, la orquesta compartirá un nuevo programa el viernes 16 de febrero a las 7:00 pm en la majestuosa Catedral Nuestra Señora de la Candelaria.

Clausura del Festival

Culminará con la Clausura en San Juan el domingo 18 de febrero a las 4:00 pm en la Plazoleta del Popular Center en Hato Rey.

Todos los eventos serán libres de costo.