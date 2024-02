Periodistas envían sus condolencias ante fallecimiento de Jennifer Wolff

Tras darse a conocer el fallecimiento de la reconocida periodista Jennifer Wolff, varios de sus colegas en acudieron a las redes sociales para solidarizarse con sus familiares y amistades ante este momento de dolor.

Una de las primeras en expresarse fue la periodista Layza Torres quien recientemente perdió a su padre Ramón Enrique Torres, también a causa del cáncer. Precisamente, Wolff fue ancla junto a Ramón Enrique Torres en TeleOnce.

“Triste noticia el saber que la periodista Jennifer Wolf partió hoy al cielo. Compañera de trabajo de papá por tantos años. ¡Una pareja de anclas espectacular! De seguro allá arriba se reencontraron🖤 Fuerza para toda la familia. Los acompañamos en el dolor. QDEP”, expresó Torres.

Por su parte, Carlos Weber, compartió a través de la red social X (antes Twitter) el siguiente mensaje: “Ya sé,estamos en la autopista d los con mayor riesgo d morir, pero me cansa cada día + sepultar a mis amigos,conocidos y compañeros d trabajo. Jennifer,un día me llama y me dice q le ha dado mi numero a uno d sus profes d historia hablamos hoy ya no está (sic.)”.

Aixa Vázquez, quien trabaja en WAPA TV también se expresó en la red social Instagram: “Jennifer Wolff, ejemplo de ejercer el periodismo con pasión, integridad, entrega, ética, compromiso, profesionalismo y seriedad. Pilar en el periodismo investigativo y coberturas internacionales. Estudiosa incansable. Hoy trasciendes la vida terrenal, pero sembraste en nosotros, con tu ejemplo, el amor por esta honrosa profesión”.

Al igual que el periodista y columnista de Metro Puerto Rico, Rafael Lenín López quien escribió: “Ella tiene un capítulo importante en la historia del periodismo investigativo e incisivo en la televisión puertorriqueña. Una triste noticia. Un abrazo a su hija y a su familia, en especial a mi amigo y quien fuera su compañero ⁦@jestevesT2″

Wolff falleció este martes en su residencia en España, donde residía desde hace seis años. Además, la periodista Daisy Sánchez también publicó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de quien fue su compañera de trabajo. Sánchez indicó que Wolff falleció a causa de cáncer.

“Jeniffer Wollf, otra compañera que se nos va por culpa del cancer. Descansa en paz. Es que son muchos y seguido”, expresó.

Por muchos años Wolff trabajó en los medios de comunicación en Puerto Rico, esta se destacó por sus trabajos de periodismo investigativo y como presentadora de noticias en WKAQ-TV, WAPA-TV y WLII-TV, donde cubrió gobierno, política y noticias duras. También desarrolló reportajes especiales para transmisiones de eventos internacionales en países como Somalia, Kuwait, Bolivia y Cuba.

Wolff obtuvo un doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico y llegó a publicar varios trabajos historiográficos sobre la esclavitud indígena, las redes esclavistas portuguesas, los circuitos caribeños de reventa de esclavos africanos y el imaginario geográfico holandés sobre el Caribe hispano.

Además, fue la directora de Oficina de Políticas del Centro para la Nueva Economía en Madrid.

En octubre del 2022, Wolff presentó su primer libro, Isla Atlántica: Puerto Rico, circuitos antillanos de contrabando y la formación del Mundo Atlántico, 1580-1636.

“Hace cinco años salí de Puerto Rico rumbo a los archivos de España, con solo una maleta y esta investigación en el tintero. Hoy traigo de vuelta a Puerto Rico el proyecto culminado y publicado por una prestigiosa casa editorial en España. Me hace ilusión que Isla Atlántica contribuya a rescatar la memoria de un periodo poco trabajado, y que a la misma vez ayude a darle mayor visibilidad a Puerto Rico fuera de la isla”, manifestó la Dra. Wolff, en el reportaje publicado en Metro Puerto Rico ese año.