“No le gusta la pasta dental”: Descubre las excentricidades que caracterizan al rey Carlos III

El Palacio de Buckingham ha confirmado durante esta semana que el rey Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer de próstata.

Durante un procedimiento hospitalario por otra condición, se descubrió el problema concreto, y pruebas posteriores confirmaron la presencia de la enfermedad.

Así fue la llegada del príncipe Harry a Clarence House, donde se encuentra su padre el rey Carlos III.

Esto luego de conocer el diagnóstico del cáncer que padece.

Se espera una reunión familiar en la que esté presente

Para muchos analistas, el anuncio de esta información sorprende, debido a la privacidad que tiene acostumbrada la monarquía del Reino Unido con este tipo de divulgaciones.

Además, quienes conocen las excentricidades del hijo de la fallecida Reina Isabel II, señalan que el ahora rey de Inglaterra tiene un estricto cuidado de su alimentación y estilo de vida.

En el pasado, a través de distintos reportajes y libros no oficiales sobre la monarquía británica, se dio a conocer algunas de esas curiosas costumbres del rey Carlos III.

Excentricidades del Rey Carlos III

Aversión a la pasta dental

Según algunos reportes, Carlos III se cepilla los dientes después de cada comida, pero no soporta la pasta dental. Por esta razón, sus ayudantes siempre tienen preparados 2.5 centímetros de dentífrico antes de que Carlos III llegue al baño.

Obsesión por la perfección en el vestuario

El monarca muestra una atención al detalle única en su vestuario. Los cordones de los zapatos deben estar planchados antes de salir y hasta su pijama debe ser planchada todas las mañanas. Estas minucias reflejan su deseo de mantener una imagen impecable en todo momento.

Desayuno extravagante

El desayuno del rey Carlos III es peculiar. Según el chef Darren McGrady, que trabajó en la casa real británica, Carlos siempre pedía que le pusieran dos ciruelas en un tazón con un poco de zumo para que maceraran. Curiosamente, siempre devolvía una de las ciruelas.

Viaja con su propio inodoro

Según el libro ‘The Palace Papers: Inside the House of Windsor-The Truth and the Turmoil’, Carlos III pide que su inodoro llegue antes que él a su destino. También solicita su papel higiénico favorito, Kleenex Velvet, para asegurar su comodidad.

Ritual de baño meticuloso

Carlos III tiene manías específicas en la hora del baño. El tapón de la bañera debe estar en una posición determinada y su toalla debe ser colocada de manera particular para su comodidad al secarse. Una doncella se encarga de estos detalles cada mañana.

A medida que el rey Carlos III se prepara para su coronación, sus excentricidades y manías han generado curiosidad y desconfianza entre el público.

Sin embargo, estas peculiaridades forman parte de su personalidad y estilo de vida únicos. Aunque puedan parecer extravagantes desde la perspectiva de los ciudadanos comunes, para el monarca son parte de su día a día en el trono.