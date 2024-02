Natalia Jiménez sorprende a boricuas en “La Placita” mientras se prepara para el Choliseo

La cantante española Natalia Jiménez sorprendió a varios de sus fanáticos en la isla al regalarle boletos para su concierto en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

El concierto de Jiménez se llevará a cabo este viernes, 9 de febrero.

A través de su Instagram, Natalia Jiménez compartió un video donde se le ve comprando los boletos en la boletería del coliseo en Hato Rey. Allí se encontró con un ciudadano que la hizo reír al decirle que en el tema ‘Recuérdame’ junto a Marc Antony esta “esparrachó” al cantante de raíces puertorriqueñas.

Posteriormente, esta fue a la Plaza del Mercado en Santurce y al Viejo San Juan donde regaló más boletos a fanáticos que se encontró en las calles. En el video se le puede ver junto a varios boricuas que quedaron sorprendidos con la aparición de la cantante.

En conferencia de prensa durante el día de hoy, esta se mostró entusiasmada con su próxima presentación en la isla la cual será el fin de su gira de conciertos “Antología 20 años” que ha llevado a múltiples escenarios. La gira comenzó y culminará en la isla.

La cantante aseguró que el espectáculo que brindará en el escenario del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot será distinto al que realizó el pasado año en el Coca Cola Music Hall.

En agosto del 2023 en entrevista con Metro World News, Jiménez, habló sobre la constante comparación que se le hace con Rocío Dúrcal, algo que no le molesta, sino resulta un gran halago.

“Para mí eso es un honor que me comparen con Rocío porque fue la española más grande en México y un icono de la música mexicana. Así que yo siendo española es un honor que me comparan con ella. Nuestros estilos son medio diferentes pero nos une que llegamos a México a probar suerte con la música mexicana”, explicó.

Muchas cosas emocionan a la cantante, una de ellas el reencuentro de La Quinta Estación a pesar de que sigue la pelea legal por la custodia del nombre.

“Va estar muy divertido porque Ángel (Reyero) y yo decíamos sacamos a pasear el Ferrari un rato (risa) es lo que haremos el próximo año. Vamos a reencontrarnos ya nos hacía ilusión hacer conciertos, la idea es que la gente nos vuelva a ver juntos en el escenario; tal vez, se llamará El sol si regresa o El sol no regresa. Vamos a estar en España, México y otros países. De momento estamos solo planeando salir a tocar, luego que grabemos un disco o DVD de la gira, pues no tengo ni idea (risa). En el tema del nombre ya tenemos a los abogados trabajando en España, porque somos los dueños del nombre y de la marca acá en México y yo soy la dueña. Ellos (Pablo Domínguez y Sven Martín) no lo pueden usar en México, espero que en España ocurra lo mismo”, reveló.