El MADMi presenta la exhibición “Decadencia Tropical” del artista boricua Rogelio Báez Vega

El Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) anunció la apertura de la exhibición DECADENCIA TROPICAL del artista Rogelio Báez Vega este próximo sábado, 10 de febrero a partir de las 10:00 am.

Báez Vega es uno de los talentos más sobresalientes de la pintura contemporánea en Puerto Rico y cuenta con una sólida y reconocida trayectoria que se ha expandido al ámbito internacional. Sus obras forman parte de importantes colecciones institucionales como las del Museo de Arte de Puerto Rico, el Whitney Museum, la Fundación Cortés y el propio MADMi.

“Nos enorgullece ser el museo que ofrece la oportunidad de presentar una exhibición tan contundente del trabajo de este artista puertorriqueño de primer nivel, para que el público pueda apreciar y conocer la profundidad tanto de su dominio técnico como pintor, como de su observación social sobre el Puerto Rico que hemos heredado”, expresó Nicole Pietri, directora ejecutiva del MADMi

La muestra recorre 4 salas y 2 pisos en la casa original del museo localizado en la Calle Cuevillas en Miramar, haciendo de ésta la presentación más abarcadora del trabajo de Báez Vega en una institución hasta el presente.

“En las veintidós pinturas incluidas en DECADENCIA TROPICAL, Báez Vega explora el deterioro del proyecto de modernización de nuestra isla mediante imágenes de paisajes donde una exuberante flora tropical devora una arquitectura que fue diseñada para simbolizar nuestro progreso, mejorar nuestra calidad de vida y, citando a Walter Gropius, para lograr una “sociedad pacífica y ordenada’”, explicó Marilú Purcell, curadora de la exhibición.

Purcell explica qué “Rogelio es un talento extraordinario y un pintor consumado, pero sobre todo un gran narrador visual que puede dotar de belleza y orden al caos. En esta obras el artista nos ofrece una perspectiva crítica de la realidad actual de Puerto Rico. No se trata de situaciones fáciles, pero estas pinturas de tan magnífica ejecución logran comunicarnos, con su idiosincrática belleza, la complejidad de dicho panorama.”

Por su parte, el artista Rogelio Baez Vega manifestó que “mi trabajo es un reflejo del entorno que me rodea, la comunidad a la que pertenezco, la historia que me formó y la búsqueda de la justicia social. Me interesa presentar un presagio estético que incite a la reflexión sobre el paisaje futuro y la eventual realidad en desarrollo. Polemizo la historia colonial, el entorno construido y la arquitectura vernácula de Puerto Rico, mientras hago referencia a la literatura regional y al contexto de la isla caribeña a través de su compleja historia con matices políticos.”

La exhibición, cuya apertura es este próximo sábado, estará acompañada de un programa de actividades educativas para todas las edades y permanecerá expuesta en el museo hasta agosto de 2024, en horario de martes a sábado de 10:00 am a 5:00pm.