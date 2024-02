Saxofonista puertorriqueño gana su primer Grammy

Miguel Zenón, quien es saxofonista puertorriqueño, ganó en la noche de hoy, domingo, su primer Grammy por el álbum “El arte del bolero vol. 2″ en la edición número 66 de la gala, que está siendo televisada por CBS.

El álbum realizado por Zenón junto al pianista venezolano Luis Perdomo fue nominado en la categoría Mejor álbum de latin jazz. “El arte del bolero vol. 2″ fue lanzado el pasado 25 de agosto de 2023 y es un álbum en el que ambos músicos interpretan clásicos de bolero. Mientras, el álbum cuenta con 7 canciones, por lo que dura 51 minutos.

Algunos de los títulos con los que cuenta el álbum del saxofonista y pianista es “En La Oscuridad”, “Paula C”, “En la Soledad” y “Caballo Viejo”, clásicos que no solo rinden homenaje a la música puertorriqueña, sino que a la venezolana.

Los músicos han colaborado juntos por 20 años y anteriormente ambos habían sido nominados en los Grammy.

Zenón y Perdomo tienen un álbum previo titulado “El arte del bolero” lanzado el 8 de enero de 2021 y que cuenta con 6 canciones.

En la categoría para el Grammy también estaban nominados Eliane Elias por Quietude, Ivan Lins with the Tblisi Symphony Orchestra por My Heart Speaks, Bobby Sanabria Multiverse Big Band por Vox Humana y Luciana Souza & Trio Corrente por Cometa.