Pamela Noa también presenta su renuncia a "La Mega"

La locutora y animadora Pamela Noa confirmó que al igual que su compañero de trabajo, Jorge Pabón “Molusco” también estará renunciando al espacio de las tardes en la emisora radial La Mega 106.9 FM.

A través de su canal de YouTube, la locutora quien comenzó su carrera radial en la emisora “La Mega” a principios del 2000 confirmó que su último día de trabajo será el 14 de febrero.

Noa indicó que desde hace tres años se encuentra en negociaciones con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) para establecer su contrato, esta indicó que desde que comenzó a laborar en el espacio de las tardes no contaba con un contrato. Estas negociaciones no rindieron frutos, por lo que decidió renunciar.

“Esto es agridulce porque La Mega es mi casa, siempre lo ha sido crecí ahí y sigo creciendo. Es una etapa que termina”, expresó.

La locutora comenzó a trabajar en el espacio de las tardes en el 2018 tras la salida de Angelique Burgos “La Burbu”. Anteriormente, había trabajado en “El Circo” de La Mega en las mañanas.

La semana pasada, el locutor Jorge Pabón “Molusco” confirmó que no estará trabajando más para la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

La salida de Molusco provoca la conclusión del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” además de “La Garata” los cuales ambos están bajo su producción. Ahora con la salida de Noa, queda saber qué estará pasando con Ali Warrington y Robert “Fantacuca” Maldonado quienes también forman parte del programa.

Sobre el futuro de sus compañeros de radio, el pasado viernes, Molusco indicó que está en ellos tomar alguna decisión.

“Ellos sabrán qué hacer, ellos se sentarán con la estación si desean continuar en el espacio, tienen todo el derecho a hacerlo, yo hablé con cada uno de ellos, les dije la decisión que estaba tomando. No fue una decisión mía, fue una decisión de ambas partes. La estación decidió dejar la negociación hasta aquí, no tenemos un acuerdo, pues cada persona escoge su lado”, expresó en entrevista con la periodista Sylvia Hernández en Día a Día de Telemundo.

“Alí, Pam, Robert que los adoro, llevamos seis años exitosos dentro del espacio, ellos decidirán qué quieren hacer. Hasta ahora, radialmente hablando no tengo ofertas, no tengo nada, yo no me he sentado con absolutamente nadie, simplemente se tomó la decisión, no voy a seguir con las negociaciones, no voy a acceder a ciertas cosas que me estaban pidiendo ni aunque me maten iba a aceptar lo que estaban pidiendo”, añadió.

Pabón confirmó que ya llevaba un tiempo en negociaciones con la empresa SBS y no se ha podido llegar a un acuerdo, específicamente por discrepancias en cuanto a la coexistencia del contenido que realiza para su plataforma de YouTube y la programación al aire que sale en Molusco y los Reyes de la Punta.

“No estamos hablando de dinero, estamos hablando de coexistencia de la parte digital y la parte radial”

Del mismo modo, indicó que “el negocio cambió” y que las empresas de medios de comunicación en Puerto Rico deben aprender a coexistir con los medios digitales y plataformas como YouTube.

“Esto cambió, el negocio cambió, si los patronos no logran entender que esto cambió lamentablemente muchos talentos van a querer de dejar de estar en medio tradicionales”, añadió.

En el día de ayer, a través de su canal de YouTube, Molusco TV, Jorge Pabón confirmó que a partir del 14 de febrero ya no estará en la emisora radial tras no llegar a un acuerdo. Este comenzó en la misma emisora para el año 2000 y posteriormente regresó en el 2008 cuando estrenó “El Goldo y la Pelúa” junto a Angelique Burgos “La Burbu”.

Desde el 2018, tras la salida de Burgos, Pabón es parte del programa “Molusco y los Reyes de la Punta”.