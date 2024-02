J Balvin lamenta la muerte de Enzo: “Llegó a mi vida a ponerle color”

El cantante y productor musical colombiano, J Balvin, lamentó en la tarde de hoy, lunes, la muerte de su perro Enzo.

El artista dio a conocer el pasado sábado que su perro estaba mal de salud, por lo que lo habían llevado de emergencia al veterinario para recibir los cuidados necesarios. J Balvin explicó que la salud de Enzo se fue deteriorando poco a poco debido a su avanzada edad.

El propio colombiano dio a conocer a través de sus redes sociales la triste noticia de que su mascota falleció el domingo.

“Enzo llegó a mi vida a ponerle color, fueron 14 años en los que me dio el privilegio de tenerlo cerca, de verme crecer, caer y subir.Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo, ya sabemos que sus años cuentan diferente, por eso solo me dio sabiduría, me enseñó cómo aprender a guardar silencio y saber escoger mis batalla, la lealtad y la majestuosidad de vivir al servicio, como siempre lo hizo conmigo, mi familia y mis amigos”, escribió el J Balvin.

“Ya no estás en este plano físico pero tu energía está con nosotros. Gracias por cuidar de mi familia, de Valentina, en su embarazo como todo un guardián y de acompañarme en todos mis momentos de forma incondicional. Descansa en paz. ¿El cielo está de fiesta, estoy seguro! Rey Enzo”, añadió.

Por su parte, la pareja del cantante, Valentina Ferrer, también le dedicó unas emotivas palabras de despedida a la mascota.

“Esta foto no fue planeada... el dron se acercaba a mí, y ‘Enzo’ se volvió loco, saltó al auto y se fue contra el dron desesperado para que no tocara su mamá. Siempre protegiendo, te amamos, siempre estarás con nosotros. Él me enseñó como una mascota puede pasar a ser tu mejor ser humano, tu aliado en todas”, escribió en Instagram.

Varios artistas, amigos y fanáticos enviaron mensajes de condolencia a la pareja.