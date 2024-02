Héctor Marcano asegura que SBS “pierde un gran talento” con salida de Molusco

El productor y animador, Héctor Marcano, reaccionó a la salida del locutor Jorge Pabón “Molusco” de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) tras no llegar a un acuerdo para continuar su programa “Molusco y los Reyes de la Punta” en La Mega 106.9 FM.

Según explicó Marcano en entrevista con Lo Sé Todo (Wapa TV), la empresa perdió un gran talento por el cual invirtió mucho dinero por varios años y a quien llevó a la cima al convertirse en la figura principal de la radio en la isla. El empresario y conocedor de los medios de comunicación señaló que la empresa debió invertir aún más para retenerlo.

“Yo pienso que en este caso específico, sin quitarle méritos a la función de SBS. SBS pierde un gran talento, que invirtieron muchísimo dinero en él y ahora cuando está en el pináculo de su carrera debieron haber reestructurado para poderlo retener”, expresó Marcano en la entrevista.

Del mismo modo, Marcano indicó que la movida del locutor puede crear un movimiento de figuras de los medios tradicionales que se muevan a las plataformas digitales y crear sus propios medios a de manera independiente.

“Molusco en estos momentos se torna en un líder en la industria que va a sentar unas bases de it is possible or its not? (¿Es posible o no?) Yo apuesto a Molusco”, expresó Marcano.

Durante el día de hoy, la locutora y compañera de labores de Molusco, Pamela Noa, anunció que también estará renunciando al espacio en La Mega.

La salida de Molusco provoca la conclusión del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” además de “La Garata” los cuales ambos están bajo su producción. Ahora con la salida de Noa, queda saber qué estará pasando con Ali Warrington y Robert “Fantacuca” Maldonado quienes también forman parte del programa.

Sobre el futuro de sus compañeros de radio, el pasado viernes, Molusco indicó que está en ellos tomar alguna decisión.

“Ellos sabrán qué hacer, ellos se sentarán con la estación si desean continuar en el espacio, tienen todo el derecho a hacerlo, yo hablé con cada uno de ellos, les dije la decisión que estaba tomando. No fue una decisión mía, fue una decisión de ambas partes. La estación decidió dejar la negociación hasta aquí, no tenemos un acuerdo, pues cada persona escoge su lado”, expresó en entrevista con la periodista Sylvia Hernández en Día a Día de Telemundo.