"Deplaymaker" cataloga como "peligrosa" la fama que se le está dando a Jovani Vázquez

El comentarista deportivo y exintegrante de la orquesta N’Klabe, Héctor Torres, conocido como “Deplaymaker” expresó su preocupación por la atención que se le está brindando al cantante Jovani Vázquez quien recientemente se ha ido viral en las redes sociales por varios temas que lo han llevado a presentarse en diversas tarimas como en las Fiestas de la Calle San Sebastián y las Fiestas Patronales de Mayagüez.

Según Torres, la atención mediática que se le está brindando a Vázquez puede ser “peligrosa” por la “falsa” expectativa que puede generar en este y que en otras ocasiones le ha provocado problemas en su vida personal.

“Lo único que yo voy a decir al respecto, porque yo creo que todos tenemos derecho a opinar, es que me asusta mucho lo que está sucediendo con él. Me asusta mucho porque no es una realidad y el que quiera venderme que es una realidad lo que está sucediendo con él, yo no lo voy a comprar”, comenzó diciendo el viernes pasado en su programa “La Garata de la Mega”.

“Yo llevo 13 años trabajando en los medios, pero antes estuve trabajando en la música. Triunfar en la música es bien complicado y tú necesitas tantas cosas que estén on point y una cancioncita como “Hazme Café” que se pegue en TikTok o “La Mosca”, eso está chévere para vacilar y para que la gente te coja y te utilicen porque eres el gimmick del momento”, añadió.

Torres comparó el momento que está teniendo Jovani Vázquez con el personaje de redes sociales que llegó a narrar los juegos de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), conocido como “Cribillo”. El analista político indicó que este estuvo “cool” por un tiempo pero ya no suena, ya que fue parte de un “momento”.

Asimismo, Torres añadió que muchas figuras han pasado por el “momento” y luego no consiguen la estabilidad necesaria para mantenerse vigentes en la industria musical, algo que podría generar un gran problema en Vázquez de quien aseguró sería abandonado por las personas que actualmente lo rodean por su “éxito”.

“Yo recuerdo cuando salió Pirulo y la Tribu que tuvo un éxito increíble y -este tipo se va aquedar con la salsa-...son cosas que vienen y van. Lo que tiene éxito es lo constante y lo constante en muchas ocasiones no tiene picos (peak) tiene estabilidad, los picos a mí siempre me asustan. Cuando tú tienes una figura como Jovani Vázquez que sabemos que hace unos meses atrás, habían videos de él llorando, pasando por unos momentos difíciles y de momento lo tenemos en los medios dando la impresión a la gente de que él está bien, pues me preocupa porque le estamos vendiendo unas falsas expectativas y cuando eso desaparezca no va a aparecer ninguno de los mama’os que está ahora alrededor de él, diciéndole yo te voy a dar la mano. Lo vamos a volver a tirar al desperdicio hasta que pueda volver a reagruparse”, expresó Torres.

Torres fue parte de la orquesta de salsa N’Klabe que precisamente este año cumplen su aniversario número 20. En entrevista con Metro Puerto Rico, en noviembre del 2023 este no descartó el posible regreso de la orquesta al menos por un solo espectáculo para celebrar su trayectoria.