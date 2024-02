Daddy Yankee recibe bendición en iglesia de Miami

El retirado exponente del género urbano, Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, acudió durante el fin de semana a una iglesia en la ciudad de Miami, Florida para brindar su testimonio de conversión y recibir la bendición del pastor junto a la feligresía.

A través de la red social TikTok, una de las feligreses de la iglesia compartió el video donde se puede ver a Daddy Yankee en el púplito junto a los pastores. Allí, Daddy Yankee comparte que aunque vive en Puerto Rico estaba buscando una iglesia en la ciudad de Miami para poder acudir ya que aún tiene muchos compromisos en los Estados Unidos.

Posteriormente, el intérprete de “Bonita” recibe la bendición de los pastores de la iglesia.

El pasado fin de semana Daddy Yankee estuvo presente en el loanDepot Park en Miami donde Puerto Rico jugó varios partidos de la Serie del Caribe. Durante el partido también se le cantó “Cumpleaños feliz” al boricua quien el pasado sábado cumplió 47 años.

Fue el pasado mes de diciembre cuando Daddy Yankee anunció su conversión al cristianismo luego de sus funciones en el concierto “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“Este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito, por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de buscar un sentido a mi vida y en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él”, expresó Daddy Yankee a finales del 2023 en su concierto.

Luego de esto, el exponente urbano se ha dedicado a su familia y así lo ha dejado ver en sus redes sociales. Además, será el CAPitán de la Fundación CAP que el próximo mes de marzo tendrá su evento Uniendo Cabezas 2024.