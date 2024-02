Conoce por quiénes votaron los integrantes de “La Casa de los Famosos” para el eliminado de esta noche

Estamos a ley de horas para conocer quién es el segundo eliminado de “La Casa de los Famosos 4″ (LCDLF 4). Durante la primera semana, el modelo mexicano, Christian Estrada, se convirtió en la primera persona en abandonar el reality show.

Ya las redes sentencian quién será la persona que no logrará completar las 17 semanas (cuatro meses) y obtener el premio de $200,000 dólares. Sin embargo, la votación interna de los residentes no está tan clara. Según encuestas de los internautas de las redes sociales la ex Acapulco Shore, Leslie Gallardo, es quizás la menos respaldada, pero dentro de la casa las perspectivas son otras.

Aunque la novia de Emilio Osorio— el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio— está dentro de los nominados, no fue de las que más votos obtuvo por parte de los concursantes. El medio de noticias, El Comercio, reveló el listado detallado de selecciones y Leslie no es la que más causa rechazo de sus compañeros.

De hecho, entre los nominados, es de la menos votos recibió para ser eliminada. Estuvo a un sólo voto de ni siquiera ser considerada para abandonar LCDLF 4.

Votación interna para nominación a eliminado de LCDLF 4

Carlos Gómez: (12 votos en contra) Mariana González - Gregorio Pernía x2 - Cristina Porta x2 - Clovis Nienow x2 - Sophie Durand - Rodrigo Romeh x2 - Maripily Rivera x2 Thalí García (Salvada): (10 votos en contra) Mariana González x2 - Leslie Gallardo x2 - Robbie Mora - Alana Lliteras x2 - Cristina Porta - La Bebeshita x2 - Silvia del Valle x2 Clovis Nineow: (7 votos en contra) Guti Carrera x2 - José Reyes x2 - Silvia del Valle - Fernando Lozada Gregorio Pernía: (6 votos en contra) Leslie Gallardo - Carlos Gómez - La Bebeshita - Aleska Génesis - Sophie Durand Leslie Gallardo: (6 votos en contra) Thali García x2 - Lupillo Rivera x2 - La Divaza x2

Para salvar a tu favorito de LCDLF 4 presiona aquí. Conéctate a Telemundo a las 7:00 p.m. para que no te pierdas el programa en vivo.