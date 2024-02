VIDEO: Le cantan cumpleaños a Daddy Yankee en la Serie del Caribe

El exponente urbano, Raymond Ayala “Daddy Yankee” celebró su cumpleaños apoyando a Puerto Rico en la Serie del Caribe, como mostró su más reciente publicación por la red social Instagram.

Tras cumplir 47 años de vida, el montaje mostró al cantante junto a su familia en el LoanDepot Park en Miami celebrando la jugada de nuestro equipo. Al igual mostró varias escenas en la cual le cantan cumpleaños con una hamburguesa y un pastel.

“Adivinen quién está de cumpleaños hoy? Me cantaron a las mismas 12am con un hamburger y popcorn. Me reí mucho pero estaba sufriendo por dentro. Luego arreglaron y me tenían el verdadero bizcocho reaDY! Qué el Señor las reprenda de tanta maldad! El cumpleaños sigue esta noche en el juego de 🇵🇷 🇩🇴 ⚾️. Gracias por sus buenos deseos, que DIOS LOS BENDIGA A TODOS!”, expresó el caption de la publicación.

En el partido de Puerto Rico ante República Dominicana, el exponente urbano recibió un bizcocho por parte de los allí presentes quiene también le cantaron “cumpleaños feliz”.

Dominicana frena a Puerto Rico en la Serie del Caribe

César Valdez lanzó cinco entradas completas con pelota de dos carreras y República Dominicana encarriló el intento de refrendar su título de la Serie del Caribe, al doblegar el sábado 5-2 a Puerto Rico, que vio cortada su marcha invicta.

En el duelo estelar de la jornada, los Tigres del Licey lograron su segunda victoria en fila, para revivir en el certamen tras caer en su debut.

Por su parte, los Criollos de Caguas cayeron por primera vez en tres encuentros, y con registro de 2-1 acompañan a República Dominicana como escoltas de los líderes Venezuela y Panamá, ambos con 2-0 tras completarse las primeras tres jornadas del torneo.

El revés fue al registro de Daryl Thompson, sacudido con ocho imparables y cuatro anotaciones en dos entradas y dos tercios.

“Sabemos que Dominicana es un gran equipo, nuestro abridor no tuvo su mejor día y ellos hicieron lo que tenían que hacer, estuvimos ahí pero no nos alcanzó, lo que sigue es regresar y tratar de ganar los juegos que nos quedan”, consideró Yadier Molina, manager de Puerto Rico.

Robinson Canó, estelar veterano de 17 años en el béisbol de las Grandes Ligas, conectó un cuadrangular de dos anotaciones, mientras que Dawel Lugo y Gustavo Núñez añadieron sencillos remolcadores de una carrera para destacarse en el ataque quisqueyano.

“Estoy contento de seguir jugando a este nivel con mi edad (41 años), me siento orgulloso y agradecido de haber sido llamado para representar a mi país, y siempre que me necesiten estaré para mi país. Me preparo muy fuerte, siempre doy lo mejor de mí, y hoy se vio el resultado”, comentó Canó.

PANAMÁ SE ENCUMBRA; MÉXICO, UN FIASCO

Jhonny Santos conectó un triple para coronar un ataque de tres carreras en la parte baja del noveno episodio, y Panamá dejó tendido en el terreno a México, al imponerse el sábado por 4-3 en la Serie del Caribe.

Tras su victoria dramática, los Federales de Chiriquí se mantuvieron invictos tras dos presentaciones en el certamen. En contraste, los Naranjeros de Hermosillo agonizan al sumar su tercera derrota consecutiva.

Abajo por dos anotaciones en su última oportunidad a la ofensiva, Panamá se acercó gracias a un rodado productor de Johan Camargo. Empató el duelo tras dos outs con un sencillo remolcador de Jean Arnaez y Jhonny Santos noqueó a los Naranjeros con su triple.

“Estaba algo nervioso pero tenía el conteo a mi favor, encontré un lanzamiento cómodo y lo pude conectar bien para hacer daño, afortunadamente llegó el batazo oportuno”, declaró Santos, quien además conectó un jonrón solitario para ser la figura del encuentro.

El dirigente mexicano Juan Gabriel Castro había mandado Luis Márquez a cerrar el noveno episodio. Sin embargo, el umpire principal señaló que el lanzador no estaba anotado en la lista de la caseta de México, por lo que Castro tuvo que utilizar a Jake Sánchez, quién terminó derrumbándose y permitiendo la reacción de los panameños.

“Estoy esperando conocer cuál es la regla, Luis Márquez está activado en el roster, no estaba en la tarjeta en el dugout pero está activado. Es muy duro perder un juego así, pero vamos a tratar de regresar y tratar de ganar los juegos que nos restan”, declaró un abatido Castro.

VENEZUELA SUPERA A CURAZAO Y SUMA DOS TRIUNFOS

A primera hora, Venezuela se ratificó como uno de los favoritos del torneo al vencer 4-2 a Curazao.

Los Tiburones de la Guaira han ganado sus dos primeros compromisos en la Serie que se disputa en la casa de los Marlins de Miami.

El abridor venezolano Luis Martínez sólo permitió dos carreras en cinco episodios para ganar el encuentro. El revés fue al registro de Scott Prins, castigado con cuatro anotaciones en apenas dos capítulos y un tercio.

“Tenía más de tres semanas sin lanzar, no me sentía cómodo al inicio, pero a medida que fue avanzando el juego fui recuperando mi confianza y me ayudó mucho que la ofensiva nos puso temprano en ventaja”, comentó el abridor de Venezuela.

Ramón Flores conectó un jonrón de dos carreras para abrir la pizarra en la primera entrada, y los Tiburones aseguraron el triunfo con dos anotaciones más en el tercer capítulo, gracias a un pasaporte con las bases llenas para Yasiel Puig y un rodado de Wilson Ramos que le permitió anotar a Wilfredo Tovar.

Los Suns iniciaron su participación con una victoria sobre México, pero ahora han perdido dos juegos en línea.

“Fue un buen partido, los dos equipos pelearon pero obviamente no pudimos batear a la hora oportuna. Mañana tenemos descanso, pero regresaremos el lunes a tratar de ganar los tres juegos que nos restan”, comentó Hainley Statia, dirigente de Curazao tras el encuentro.