¿Evaluna está embarazada de gemelos?

El pasado 1 de febrero, la revista ¡Hola! dio a conocer la noticia de que Evaluna y Camilo iban a tener un nuevo integrante en su familia en este 2024, a menos de dos años de haberse convertido en padres de Índigo.

“Por el momento, Camilo y Evaluna no saben si tendrán un niño u otra niña. Y no porque no quieran conocer el sexo del bebé. Principalmente, porque, según hemos podido saber, la artista está a punto de comenzar su tercer mes de embarazo”, agregaron.

Con el pasar de los años, ambos artistas han sabido ganarse el corazón de sus fans, gracias a su música, sus videos y sobre todo por la manera en que han demostrado su amor. Ahora, nuevamente la pareja ha sido tema de conversión luego de que realizaran una serie de publicaciones en redes sociales que parecen indicar su segundo embarazo, sin embargo, no lo han confirmado.

Y es que, los famosos causaron revuelo a anunciar varias noticias, una de estas es que su nuevo tema musical titulado “PLIS”, se estrenará el próximo 7 de febrero, pero, además de esto lo que llamó la atención de todos es que también en el video se indica que para esa fecha darán a conocer “un par de sorpresas”, razón por la cual se ha especulado que Evaluna está esperando gemelos.

Las sospechas del embarazo aumentaron aún más cuando en otra publicación, la cantante venezolana tenía una bata holgada blanca y, al momento de hacer algún movimiento, se vio un poco su abdomen aumentado

Ante esto, los seguidores de la pareja recurrieron a la parte de los comentarios para preguntarse si Evaluna y Camilo serían padres nuevamente.

“¿Soy la única que piensa que Evaluna está embarazada? Últimamente en todo lo que sacan ella se cubre el vientre”; “Se ve que está embarazada” y “¿Será que el próximo bebé se llamará Mar?”, son algunos de los comentarios que tiene la pareja en Instagra

Camilo y Evaluna contrajeron matrimonio el 8 de febrero de 2020 y el 6 de abril de 2022 dieron la bienvenida a su primogénita, Índigo.