“Es una falta de respeto”: Ferdinand Pérez habla sobre situación que enfrenta con su plan médico

El analista político y presentador del programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), Ferdinand Pérez, denunció este viernes una situación que enfrenta con su plan médico.

De acuerdo con el presentador —tras culminar su tratamiento contra el cáncer— su médico le ordenó realizarse una serie de análisis y estudios para confirmar que se encuentra libre de la enfermedad o si aún quedan células malignas en su cuerpo que deban ser atendidas.

“Ustedes saben que yo acabo de pasar por toda esta enfermedad del cáncer. Gracias a Dios me he ido recuperando muy bien. Después de usted pasar por esa enfermedad, tiene que someterse a una serie de análisis para conocer si usted se ha recuperado totalmente. Si el cáncer se ha ido de su cuerpo o todavía algunas partículas que tiene que atender y tiene que darse el tratamiento correspondiente”, explicó Pérez en el espacio televisivo.

“A pesar de que yo tengo una convicción personal de que Dios me sanó, yo tengo que por obligación hacerme unos exámenes. Mi medico me dio la encomienda de irme a hacer primero el CT de cabeza, cuello y pecho, que ya me lo hice. Me tocaba hacerme ahora el famoso ‘PET scan’, que es el estudio que recoge el cuerpo completo, y se sabe si hay células cancerosas en alguna parte del cuerpo”, continuó.

Pérez explicó que —tras tres semanas de espera para realizarse el estudio— recibió una llamada del laboratorio donde le indicaban que el plan negó la cobertura del PET scan, por lo que deberá pagar 2,500 dólares.

“Yo llevo tres semanas esperando que el laboratorio que solicité me contestara para yo irme hacer el estudio (...) Hoy recibo una llamada del laboratorio indicándome que el plan médico me denegó este estudio. Que tengo que pagarlo de mi bolsillo, que cuesta $2,500. Me quedé perplejo por todo esto… Yo no puedo creer, que después de pagar por 24 años consecutivos mi póliza de plan médico, solicito por primera vez, después de mi tratamiento de cáncer, tuve que esperar que se limpiara todo mi cuerpo de quimioterapia y radioterapia para hacerme este estudio. Ya el médico me dice ‘tu estás en condiciones de hacerte la prueba’. Voy allá a hacerme el laboratorio y el plan médico me lo deniega”, denunció.

“Después de pagar por 24 años el plan médico, no pudo ni siquiera darme una llamada y decirme ‘mire Ferdinand lamentamos mucho que el plan médico no le pueda cubrir porque x, y, z…’, y me da las razones por las cuales no me puede cubrir. Pero ni siquiera me llamaron. El laboratorio me mandó una nota diciéndome que tengo que pagar $2,500 y gracias a Dios tengo la bendición de que lo puedo pagar”, expresó.

“¿Pero aquellos que no tienen los $2,500 para pagar su estudio? ¿Cómo rayos le dan seguimiento a su salud? ¿Cómo pueden saber si están limpios o no? Yo creo que esto es una falta de respeto, en este caso a mi persona. ¿Cómo es posible que una instrucción medica, de mi medico, de hacerme este estudio, de hacerme este análisis, el plan médico haya decidido ‘no señor, usted no se hará nada. Si se lo quiere hacer, páguelo de su bolsillo’? ¿Será eso justo para aquellos que tenemos una necesidad? Yo tengo una necesidad de hacerme ese laboratorio. ¿Será justo para aquellos que pagan una póliza de seguro?”, concluyó.

Pérez reveló en marzo del año pasado que fue diagnosticado con cáncer. A finales del pasado mes de junio, compartió con sus seguidores que ya había salido con éxito de sus últimos tratamientos de quimioterapia y radioterapia que recibió en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.