¡Nuevo integrante a la familia! Evaluna y Camilo esperan su segundo hijo

Camilo y Evaluna Montaner están a la espera de su segundo bebé, a menos de dos años de haberse convertido en padres de Índigo.

Este 1 de febrero, la revista española ¡Hola! dio a conocer la noticia de que los “cantantes se preparan para aumentar su familia, algo que se producirá este 2024″.

Evaluna va a comenzar el tercer mes de embarazo

“Por el momento, Camilo y Evaluna no saben si tendrán un niño u otra niña. Y no porque no quieran conocer el sexo del bebé”, agregaron. “Principalmente, porque, según hemos podido saber, la artista está a punto de comenzar su tercer mes de embarazo”.

Según la revista de farándula, el próximo agosto sería el mes que la pareja de artistas le daría la bienvenida a su nuevo bebé, sin embargo, la pareja no ha hecho ninguna comunicación oficial.

Las sospechas del embarazo de la pareja iniciaron a principios de mes, pero el hermetismo sigue a flor de piel entre la familia Montaner. Recordemos que el progreso del embarazo de Índigo fue muy reservado, incluso, la pareja no quiso saber el sexo del bebé hasta que ella nació.

Segundo hijo de la pareja

La última publicación de la pareja fue a través de Instagram, en el que se veían bailando junto al ritmo de “Plis”, su próxima canción.

Las sospechas del embarazo aumentaron aún más cuando la hija de Ricardo Montaner tenía una bata holgada blanca y, al momento de hacer algún movimiento, se vio un poco su abdomen aumentado

Ante esto, los seguidores de la pareja recurrieron a la parte de los comentarios para preguntarse si Evaluna y Camilo serían padres nuevamente.

“¿Soy la única que piensa que Evaluna está embarazada? Últimamente en todo lo que sacan ella se cubre el vientre”; “Se ve que está embarazada” y “¿Será que el próximo bebé se llamará Mar?”, son algunos de los comentarios que tiene la pareja en Instagram.