Reacciona madre de Arcángel tras arresto de su nuera por conducir en estado de embriaguez

Carmen Rosas— madre del exponente de música urbana, Arcángel— reaccionó esta tarde al arresto de su nuera, Janexsy Figueroa, por conducir bajo los efectos del alcohol.

“Sí, es cierto. Es cierto. Y ella está enfrentando un proceso, pero la noticia que salió realmente dijeron cosas que no son reales. Ella no tuvo un accidente, no afectó a nadie. Simplemente, ella se encontró con el accidente. Tuvo que treparse encime de la acera. Los daños fueron a su propio vehículo. O sea, no pasó nada”, dijo Santos en un video compartido por la periodista, Gelmary Rivera, en su cuenta de Instagram.

“Le preguntaron si ella (Figueroa) había tomado alcohol y ella contestó que ´sí´, pero mira la diferencia. Ella fue arrestada la misma noche donde no le hizo daño a nadie. No hubieron ningunos daños [...] Fue arrestada y a ella le tocará enfrentarse a un proceso”, agregó.

Figueroa fue apresada el domingo, 21 de enero en Apopka (Orange), Florida, luego de ser detenida por guiar ebria. La mujer de 41 años, enfrenta cargos por daños a la propiedad y Driving Under Influence (DUI), el delito de conducir un auto bajo los efectos del alcohol o las drogas, incluidas las drogas recreativas y las prescritas por los médicos, sin poder guiar el vehículo de motor de forma segura. El juez le impuso una fianza de $1,000 dólares, la cual prestó.

En el día de hoy, se llevó a cabo una vista de estatus por la muerte de Justin Santos Delanda— hermano de Arcángel— tras fallecer la madrugada del lunes, 21 de noviembre de 2021, después de que presuntamente, Mayra Enid Nevárez Torres, impactara un vehículo Can-Am donde viajaba, provocando que saliera expulsado y muriera en el acto. De la investigación de las autoridades se desprende que Nevárez Torres conducía en contra del tránsito y bajo los efectos del alcohol.

“En cuanto al caso mío, yo no tengo a Justin. La persona se fue en contra del tránsito y todavía sigue en su casa”, sentenció Rosas en la entrevista.

Precisamente, el pasado 23 de enero, el Tribunal Supremo (TS) emitió una resolución en la cual mantiene que se utilice la prueba de alcohol en el caso contra Nevárez Torres por el fallecimiento de Santos Delanda. Mediante la resolución con fecha del 22 de enero, el Alto Foro declaró “no ha lugar” la moción donde la defensa de la acusada solicitaba revisar la determinación del Tribunal de Apelaciones (TA) que revocó la supresión de evidencia de la prueba de alcohol en el caso.

El 21 de julio de 2023, la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI), declaró “ha lugar” la petición de los abogados de Nevárez Torres para suprimir la prueba de alcohol que se le realizó a la acusada luego de arrollar al joven de 21 años. Posteriormente, en octubre del pasado año, el TA revocó la determinación de la jueza Durán. Sin embargo, esta tarde, durante la vista de estatus, los abogados de Nevárez Torres sometieron una moción de reconsideración ante el TS por mantener la determinación de usar la prueba de alcohol como evidencia.

Figueroa es la madre de la única hija de Arcángel, Angélica Lucero, y del hijo del también cantante urbano, Nicky Jam, Joe. Ambos se conocieron hace 15 años, luego de que ella terminara su relación amorosa con el intérprete de “Travesuras”. Para cuando decidieron unir sus vidas, Joe tenía tres años, por lo que Austin Santos— nombre de pila de Arcángel— se convirtió en un padre para el ahora joven de 18 años.