Galardonadas escritoras puertorriqueñas participarán en conversatorio de literatura en la UPR

Las escritoras puertorriqueñas, Elba Iris Pérez y Dahlma Llanos Figueroa, quienes residen en los Estados Unidos, estarán participando en una serie de actividades auspiciados el Departamento de Inglés y el Departamento de Literatura Comparada de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, durante el mes de febrero.

La primera de estas actividades llevará por título “The Things We Didn’t Know: conversatorio con la autora puertorriqueña Elba Iris Pérez” y tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 A.M. en la Sala Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades. Esta charla se centrará en la novela homónima de la autora, galardonada con el premio inaugural del certamen “Books Like Us” de la editorial Simon & Schuster. El evento contará con la moderación de la Dra. Carmen Haydée Rivera, del Departamento de Inglés, y el Dr. Elidio La Torre Lagares, del Departamento de Literatura Comparada.

Asimismo, Dahlma Llanos Figueroa será la protagonista de dos eventos imperdibles. El primero, titulado “Telling the Story Not Told”, se llevará a cabo el 28 de febrero a las 10:00 A.M. en la misma Sala Jorge Enjuto. Además, Dahlma ofrecerá su “Writing Workshop” el 29 de febrero, de 4:30 P.M. a 6:30 P.M. en el Seminario Lewis Richardson del Departamento de Inglés en la Facultad de Humanidades. Ambas actividades serán moderadas por la Dra. Carmen Haydée Rivera.

Elba Iris Pérez, natural de Aguas Buenas, Puerto Rico, vivió su infancia en el Puerto Rico de la década de 1950 y en Woronoco, un pequeño pueblo industrial de Massachusetts donde convivían diversas familias puertorriqueñas. Su novela es un fiel y evocador retrato de una faceta menos conocida de la vida en los Estados Unidos durante la década de 1950. La Universidad de Puerto Rico se enorgullece de ser parte del lanzamiento mundial de esta obra, que también tendrá presentaciones en Texas y New Jersey.

Por otro lado, Dahlma Llanos Figueroa es autora de las aclamadas obras A Woman of Endurance (traducido al español por la Decana Auxiliar de Asuntos Graduados Aurora Lauzardo Ugarte) y Daughters of the Stone, esta última finalista del prestigioso PEN/Robert W. Bingham Prize en 2010. Su novela narra la historia de una familia de mujeres afropuertorriqueñas a lo largo de cinco generaciones, en su travesía física y espiritual desde el Viejo Mundo hasta el Nuevo, a mediados del siglo XIX. Dahlma Llanos Figueroa, merecedora del premio Letras Boricuas 2021, es natural de Puerto Rico y creció en la ciudad de Nueva York.

Los conversatorios estarán abiertos tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Sin embargo, se informa que el taller de escritura tendrá un cupo limitado, por lo que se recomienda reservar su espacio escribiendo al correo electrónico ch.rivera@upr.edu.

Este evento promete ser un encuentro enriquecedor con dos autoras de renombre que han dejado una huella imborrable en la literatura puertorriqueña y más allá. La Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico les da la bienvenida a esta oportunidad única de explorar las palabras y las historias que estas talentosas escritoras tienen para compartir con el mundo.