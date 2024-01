“Nunca lo olvidé”: Pamela Anderson revela que la mejor noche de su vida la vivió en Argentina

Pamela Anderson es una de las figuras más reconocidas de la época de los 90′s y aunque ha estado relativamente alejada del mundo del entretenimiento en los últimos años, la actriz y modelo suele dar de que hablar cuando está en público.

Lo más reciente que se reporta ahora es un dato curioso que reveló en su autobiografía, según informó el medio Daily Star, en donde la actriz relató que su mejor encuentro sexual se dio en tierras argentinas.

¿Cuál fue la mejor noche de Pamela Anderson, según ella misma?

La famosa actriz abordó muchos temas de su vida en su libro, desde su difícil infancia recibiendo abusos por parte de su niñera, hasta su adultez y su tóxico matrimonio con el baterista Tommy Lee.

Además de eso, la celebridad de 56 años, habló de sus otros amoríos y reveló que su mejor encuentro sexual fue con un hombre de 80 años en Buenos Aires, cuando ella tenía 22 años.

“Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado”, contó la rubia, destacando la singularidad de la velada que tuvo lugar en la capital de Argentina.

Según el relato de Anderson, la pareja pasó la noche entera bailando, culminando en un momento que la dejó “sin aliento”. Lo más notable para ella fue la autenticidad del hombre, describiéndolo como un “hombre verdadero”, algo que, según sus palabras, jamás había experimentado antes.

Sin embargo, no todo fue de rosas para Anderson, según relata en el libro. Pamela desveló que desde su infancia sufrió abusos sexuales por parte de su niñera: “Ella abusaba de mí. Fueron como tres o cuatro años de abusos (físicos)”.

A sus 12 años, volvió a pasar por una situación similar con un hombre adulto tras visitar a un amigo en su casa. Estos hechos marcaron a Anderson, y según dijo en sus memorias sintió que llevaba “tatuados” estos sucesos en la frente, lo que le generó inseguridades cuando llegó a Los Ángeles para empezar a trabajar en el mundo del espectáculo.