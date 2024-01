VIDEO: Burbu se lleva tremendo regaño en el gimnasio

La animadora puertorriqueña Angelique Burgos “La Burbu” compartió a través de sus redes sociales un video donde se muestra la disciplina que le imparte su entrenador.

El video fue compartido por la animadora en la red social Instagram, en la sección de las historias, esta fue sorprendida por su entrenador Christian Otero, conocido como “Rompecuello”. Mientras esta se encontraba entrenando este le indicó que podía correr todas las millas que quisiera pero que debía cuidar su alimentación.

“Se grabó la comida de cu...sin querer. Me dijo: sabes qué es lo más importante, es la nutrición, puedes correr de Arecibo a Mayagüez y no va a pasar nada si no comes correctamente”, escribió la animadora junto al texto.

Burgos lleva una estricta dieta en combinación con entrenamiento desde el pasado año cuando decidió cambiar su estilo de vida. En agosto del 2023 compartió en el programa “El Despelote” que había decidido tomar en serio sus entrenamientos y combinarlos con nutrición.

“Foto izquierda en Junio y foto derecha en agosto…. Encontré mi perfil perdido. Me rescaté”, expresó la animadora en la publicación donde muestra el cambio que ha tenido principalmente en su rostro.

Anteriormente había compartido un video donde se le ve entrenando en el gimnasio junto con una reflexión donde compartió con sus seguidores que había tomado la decisión de retomar un mejor estilo de vida, comenzar a comer más sano y realizar ejercicio.

“Un día me levanté y cuando me miré al espejo me dije “y porq no buscar llegar a ese nivel máximo de mi potencial?” Para eso hay q entregarlo todo mente, cuerpo y espíritu (y dejar los rellenos de papas 🥔 😂).No lo repensé y me fuí en la búsqueda de lo q me haría llegar allá… hoy estoy en el proceso con una brújula 🧭 q me está guiando a llegar a mi meta. Trabajando primero lo más importante LA MENTE 🧠, una vez eso se reafirma hacia dónde vamos lo demás va por añadidura. GRACIAS @ROMPECUELLO_247 por compartir tu sabiduría con todos los q deciden buscar su mejor versión…. Me hiciste entender q sí, hay q renunciar a algunas cosas para alcanzar otras…. Hoy me siento más en control de mi y eso me lo recalcas todos los días q aunque no haya motivación si hay disciplina triunfamos. Vamos por ahííí!!!! (sic.)”, escribió Angelique.

A través de sus plataformas ha seguido compartiendo sus estrenamientos y cambio físico para motivar a otras mujeres.