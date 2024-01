Presentarán por primera vez en Puerto Rico exhibición del artista británico Damien Hirst

Una selecta muestra siguiendo la gran obra artística del inglés, Damien Hirst, será exhibida por primera vez en Puerto Rico, del 8 de febrero al 9 de marzo, en la galería Walter Otero Contemporary Art en San Juan.

El galerista y gestor cultural, Walter Otero, presentará siete piezas exclusivas del renombrado artista, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de arte contemporáneo, para que el público pueda apreciarlas en la exposición denominada “The Beautiful Paintings”.

“Cuando se habla de arte contemporáneo hay que mencionar a Damien Hirst. ¡Un artista icónico por los diferentes períodos que tiene! Empezó en los años ‘90, en la generación que se llama los ‘Young British Artists’. Es uno de los capitanes o de los que más resalta por su temática. Damien Hirst siempre ha tenido esta obsesión por la vida, la belleza y la muerte. Sus obras más impactantes son animales muertos conservados en formaldehído (un tiburón, unicornio, paloma, cebra, oveja y hasta una vaca). Aparecen como flotando en unas peceras o vitrinas que él crea… Damien Hirst trabajó durante su juventud en una morgue embalsamando cadáveres. ¡Su obra es muy simbólica!”, comentó Otero.

Precisamente, la obra más conocida de esta serie es “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, un tiburón de 14 pies sumergido en formaldehído en una vitrina transparente.

Justo en 2010 Damien Hirst creó la pieza más cara de un artista vivo, que consiste de un cráneo humano forrado con miles de diamantes, que se conoce como “Por el Amor de Dios” (For the Love of God). Fue vendida por $100 millones de dólares.

La exhibición “The Beautiful Paintings” en Walter Otero Contemporary Art en San Juan consistirá de una serie que Damien Hirst hizo en los ‘90, en la que derramaba pintura desde lo alto de una escalera sobre lienzos giratorios.

“Es la primera vez que se hace en Puerto Rico una exhibición individual de Damien Hirst… Los museos locales sí habían hecho colectivas con piezas prestadas por coleccionistas”, insistió Otero.

Esta serie- a exhibirse a nivel local- fue desarrollada por Walter Otero siguiendo esa novedosa y exclusiva tecnología del artista Damien Hirst, donde el coleccionista o galerista puede hacer una propia obra de arte. Permite seleccionar colores, uno de los 25 estilos de giros, desenfoque y hasta la forma del lienzo. Son obras impresas consideradas únicas y firmadas a mano por Damien Hirst.

“Esto es algo completamente nuevo en el mundo del arte”, culminó diciendo Otero.

El horario de la exhibición será de martes a viernes, de 11:00 AM a 5:00 PM, y sábado por cita.