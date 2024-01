“Me querían dejar en la friendzone”: Christian Nodal confiesa cómo conquistó a Cazzu

Christian Nodal y Cazzu actualmente forman una de las parejas más estables del espectáculo, pues tras el nacimiento de su hija, la pareja decidió mudarse a Argentina, país del que la cantante es originaria, para comenzar una vida juntos. Ahora, el cantante de regional mexicano contó cómo fue que logró conquistar a la rapera, pues no todo fue fácil al inicio.

¿Cómo fue que Nodal conquistó a Cazzu?

En una entrevista reciente con el sitio Urbanda, el intérprete de Adiós Amor contó cómo fueron las primeras interacciones con su colega.

“Yo traté de jugarle al Romeo lo más que pude. Las argentinas son muy difíciles, me querían dejar en la friendzone, pero dije ‘Tengo que darlo todo’, era mi crush”, reveló Nodal.

Christian contó cómo que cuando conoció a Cazzu, le dijo que “tenía una canción para ella”, con el propósito de que pasaran más tiempo juntos.

El cantante le dijo “Yo voy a ir a Argentina para que me lleves a conocer”.

Al final no ocurrió, porque ella se encontraba en México, y fue donde se dieron las primeras interacciones.

“Me dijo que estaba por aquí, que quería pasar al show. Le platiqué el contexto del palenque, estaba súper emocionado y también muy nervioso... Cuando le abrí la puerta del carro, se bajó y estaba muy guapa, y dije: ‘Tiene que ser para mí’”, relató Nodal.

¿Cazzu no quería nada con Nodal?

El mexicano énfasis en que algo que le llamó la atención fue que Cazzu era algo seria, pues en una ocasión intentó tomarla de la mano.

“Estaba temblando, por los mismos nervios no me la soltaba, y me di cuenta que es una persona bastante centrada, bastante real”, agregó Nodal.

Incluso, reveló que él quería llevarla a un concierto de Los Bybys, pero quería evitar que fueran captados por la prensa, pues en aquella época él estaba dando de qué hablar.

“Como no podía ir al concierto, le traje a Los Bybys al hotel, ahí tuvimos ahí un concierto privado para nosotros”, dijo Nodal, quien terminó conquistando a Cazzu con detalles románticos.