Manny Manuel aclara ausencia en otra presentación

El merenguero puertorriqueño Manny Manuel aclaró este martes por qué no pudo asistir a la presentación en las Fiestas de la Calle San Sebastián en Orlando.

El artista tenía programada una presentación para el sábado, 21 de enero, en Central Florida Fairgrounds.

“Estuve hospitalizado, me dio bronquitis. Me enfermé al punto que me dio bronquitis y tuvieron que hospitalizarme el domingo pasado. Estuve como cuatro días hospitalizado. Cuando salgo jueves, me sentía todavía muy mal. Los medicamentos me tenían inestable”, expresó el artista en Día a Día (Telemundo).

Del mismo modo, el artista aclaró que se comunicó con la producción del evento para informar lo sucedido.

“Yo hablé con la producción de las SanSe en Orlando y les dije que por favor, si me podían sustituir. Ellos me preguntaron a quién recomendaba y les dije Giesselle”, añadió.

Sin embargo, este no es el primer evento que el artista no se presenta.

En octubre del año pasado, el merenguero ofreció disculpas por no haber llegado a una actividad privada que tenía programada.

El artista, quien se encontraba celebrando el cumpleaños de su madre, compartió un video en redes sociales aclarando lo sucedido para evitar especulaciones.

“Quiero pasar por aquí porque hoy yo tenía una actividad en Mayagüez para una compañía muy importante y yo tenía apuntado en el calendario del teléfono 6:00 p.m. todo el tiempo, 6:00 p.m. Todo el tiempo estaba pensando, desde hace como una semana atrás, que era a las 6:00. Hoy no me dio con corroborar o llamar a alguien porque entendía que estaba bien, que era a las 6:00. Fue una mala comunicación, la verdad. Yo me hago responsable de esto y les pido disculpas a toda la gente que estaba allí, que me disculpen”, expresó el merenguero.

“Cuando ven la grieta, empiezan por ahí a tirar veneno, y esta es la verdad. Se los digo de todo corazón. Yo pido disculpas, con toda la humildad del mundo. Pero las cosas pasan, ha sido un momento muy terrible para mí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y que quede claro, ni llegué tarde ni estaba tomando, ni no llegué, porque yo iba de camino. Fue la equivocación de la hora. Muchísimas gracias”, añadió.

Mientras que en junio de 2023, el artista se vio involucrado en una controversia tras no presentarse en un compromiso que tenía en el municipio de Naranjito.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, canceló la presentación que el cantante tenía prevista ofrecer en el Festival del Fricasé, ya que según este indicó en tarima el artista no estaba en condiciones para ofrecer el espectáculo.

Según un video que circuló a través de las redes sociales, el primer mandatario municipal aseguró que el artista llegó “no apto para ofrecer un buen espectáculo al pueblo”.

“Sabemos que tenemos una responsabilidad con el pueblo (...) Manny Manuel no podía pararse a cantar en esas condiciones frente al público”, afirmó Ortiz Chevres, quien se disculpó con los presentes que llegaron para presenciar el show.

Posteriormente, el cantante se disculpó con el productor del evento, Orlando Rivera.

“Hablé con él esta mañana. Él me pidió perdón, me dijo que le diera la oportunidad y yo se la voy a dar. Él me prometió que va a estar en condiciones mañana para presentarse en Quebradillas”, expresó el productor del evento en entrevista con Fernan Vélez, “El Nalgorazzi”.

“Cuando fui a buscar a Manuel al vehículo, pues lo encontré que no estaba en las condiciones para hacer un espectáculo de primera. No tenía la condición para cantar y dar un buen espectáculo. Él (Manny Manuel) quería cantar. Me dijo ‘permíteme cantar’ y yo le dije que no”, añadió.