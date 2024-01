10 series de comedia con las que puedes maratonear en Netflix

Adentrarse en el vasto catálogo de Netflix en busca de la comedia perfecta puede ser una tarea abrumadora. La pantalla se llena de opciones, y entre tantas series, es fácil perderse en la indecisión. Para hacer esta búsqueda más sencilla y ofrecer una diversidad de opciones, hemos compilado una lista de las 10 mejores series de comedia que actualmente puedes disfrutar en Netflix.

Ya seas un ávido amante de las risas o simplemente estés buscando una buena dosis de humor, esta selección está diseñada para satisfacer todos los gustos. Desde clásicos inolvidables hasta gemas contemporáneas, estas series prometen llevarte a un viaje lleno de risas y entretenimiento. Así que, relájate, haz palomitas y prepárate para sumergirte en el mundo de la comedia televisiva.

Series de comedia que puedes ver en Netflix

1. BoJack Horseman

Esta exclusiva de Netflix ofrece una visión única y oscura a través de la animación. BoJackHorseman, interpretado por Will Arnett, es un ex actor de los 90 que vive entre la niebla del alcohol y el autodesprecio. Aunque suena sombrío, la serie equilibra magistralmente la seriedad con la tontería, creando una experiencia única en seis temporadas.

2. División Palermo

Desde Buenos Aires nos llega esta refrescante comedia. Felipe Rozenfeld se ve involucrado en la División Palermo, una guardia urbana de la policía que busca mejorar su imagen. Lo que comienza como la resolución de crímenes menores se convierte en un enfrentamiento contra el crimen más serio. Una sorpresa inesperada que vale la pena descubrir.

3. Master of None

Aziz Ansari interpreta a Dev, un actor en paro en Nueva York, en esta serie que explora la vida, el amor y los tacos. La tercera temporada toma un giro fascinante al centrarse en su compañera y coguionista Lena Waithe.

4. The Good Place

Kristen Bell protagoniza esta comedia celestial donde incluso los ángeles y demonios cometen errores. Con giros sorprendentes y personajes excéntricos, esta serie ofrece risas y reflexiones sobre la moralidad.

5. Love

Una comedia dramática creada por Judd Apatow que sigue a dos personas desorientadas en el amor. Las hilarantes desventuras de Mickey y Gus exploran las complejidades de las relaciones.

6. Arrested Development

Aunque la última temporada pueda ser discutible, las cuatro primeras son sublimes. Los Bluth, una familia disfuncional, protagonizan esta serie con un guion ingenioso y actuaciones destacadas.

7. Sex Education

A medida que esperamos la cuarta y última temporada en septiembre, Sex Education sigue siendo una opción perfecta para ponerte al día. Esta comedia dramática británica aborda con humor negro y gráficas escenas de sexo la vida sexual de un grupo de adolescentes. Sin embargo, la serie va más allá de lo superficial, ofreciendo personajes complejos y relaciones maravillosamente matizadas.

8. Brooklyn Nine-Nine

Esta sitcom es una sorpresa que no sabías que necesitabas. Con el carismático Andy Samberg como detective Jake Peralta, la comedia policíaca no solo se centra en él, sino que cada personaje en la comisaría aporta su dosis de encanto y descacharrante humor. No te pierdas los episodios de los Halloween Heist, auténticas joyas dentro de la serie.

9. Seinfeld

Considerada la comedia definitiva de los 90, Seinfeld sigue las vidas de un grupo de amigos neoyorquinos que analizan de manera imaginativa y absurda las trivialidades del mundo moderno. Sin recurrir a chistes fáciles ni sentimentalismos baratos, cada episodio, de poco más de 20 minutos, es una joya por sí mismo.

10. The Office

The Office, un brillante remake de la serie británica homónima, ha logrado destacar como una de las pocas adaptaciones que supera a su original. Con Steve Carell liderando las primeras temporadas como el inolvidable jefe, Michael Scott, la serie nos sumerge en el mundano pero hilarante entorno de una oficina de ventas de papel.

Estas son solo algunas de las gemas cómicas que Netflix tiene para ofrecer. Desde animación hasta dramas cómicos, esta lista tiene algo para todos los amantes del humor. Así que, ¿por qué no sumergirse en el mundo de la risa con estas increíbles series?