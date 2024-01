“No se la compro”: Burbu critica actuación de Sofía Vergara en Griselda

Durante el fin de semana fueron muchas las personas que aprovecharon para ver la nueva serie, “Griselda” que está causando sensación en la plataforma de streaming, Netflix, que estrenó la pasada semana.

Este también fue el caso de los animadores de “El Despelote” de la emisora La Nueva 94 en Puerto Rico, Rocky The Kid, Iván Colón “El Giga” y Angelique Burgos “Burbu” quienes comentaron sobre la serie en el segmento “Las cosas que no sabías”.

Sin embargo, Burgos aseguró que la trama de la serie inspirada en una de las narcotraficantes más conocidas del mundo no la captó y en su opinión la actuación de Sofía Vergara no es la mejor. En la conversación con sus compañeros la animadora indicó que apenas ha visto los primeros capítulos de la serie, pero que estos no han logrado captar su atención y no le gusta la actuación de la actriz principal.

“Yo comencé a verla en dos ocasiones, ustedes saben que mi ADHD está brutal y si no me engancha en esos primeros minutos me fui. No es que la trama no esté buena, es que sencillamente me gusta Sofía Vergara pero no me gusta su actuación aquí. No se la compro”, expresó.

“Perdónenme si estoy emitiendo un juicio injusto porque realmente no le he visto, tengo que hacer esta salvedad, pero la he empezado a ver en dos ocasiones y no sé si es que está estableciendo la historia, pero su actuación no me gusta. No se la compro. Yo veo que ella estudió bien a Griselda, veo mucho ademanes de Griselda, muchas muecas de Griselda, pero sin embargo no me gusta”, añadió Burgos.

Link para escuchar sus expresiones, cortesía de La Música App

Sofía Vergara: “‘Griselda’ no trata sólo del negocio del narcotráfico”

¿Quién era Griselda Blanco? Durante muchos años, esta mujer sólo fue conocida como la “Viuda Negra” o la “Madrina de la Cocaína”, dos de los apodos que utilizaban las pocas personas que la conocían. Blanco fue traficante, asesina sin escrúpulos, madre y una de las narcotraficantes más conocidas del mundo. Su imperio de cocaína es ahora el tema de una nueva serie dramática de Netflix, con Sofía Vergara pasando de la comedia al drama, asombrando al mundo con esta historia real de violencia, horror y tragedia. De los creadores de ‘Narcos’, ‘Griselda’ tiene todos los elementos para cautivar al público de todo el mundo una vez más.

Sofía Vergara no sólo interpreta el papel protagonista, sino que también ejerce de productora ejecutiva junto a Eric Newman.

“Conocimos a Griselda en nuestra investigación para ‘Narcos’. Era miembro del cártel de Medellín y se cruzó con Escobar y los Ochoa, entre otros. Destacó como un personaje convincente, la primera y única mujer que encontramos en nuestra investigación que alcanzó ese nivel de prominencia en el negocio de los narcóticos. Hay muchas razones para ello. Nos atraía su historia, pero no podíamos encajarla en Narcos, necesitaba su propio espacio. Sofía se puso en contacto con nosotros durante la tercera o cuarta temporada de Narcos, expresando su deseo de interpretar a Griselda. Fue irresistible para nosotros”, dijo el creador de Narcos a Metro.

Dirigida por el colombiano Andrés Baiz, ‘Griselda’ es el trabajo más convincente de Vergara, en el que muestra su talento como actriz dramática.

P: Todo el mundo tiene curiosidad por saber cómo escuchaste hablar por primera vez de Griselda Blanco. ¿Qué te llevó a querer colaborar en esta serie?

- Bueno, lo primero que me interesó de ella, de todo este asunto, fue que nunca había oído hablar de ella, y yo crecí en Colombia durante esa época. La época en la que el narcotráfico estaba en auge, en la que todos los miembros de los cárteles eran conocidos. Sabíamos lo que hacían. Estados Unidos los buscaba. Así que me pareció muy interesante que hubiera una mujer capaz de llegar a ese nivel con esos hombres, pero no sabíamos quién era. Yo no lo sabía, mi familia no lo sabía. Así que, para mí, era como un gran, gran, gran interés. Ella es conocida por ser la “Viuda Negra” porque mató a su marido. Por lo tanto, yo supe más tarde en mi vida pequeñas historias sobre su vida. Pero no fue hasta que empezamos a investigar para esta serie que la encontré convincente, un personaje muy complejo. Los antihéroes son siempre muy interesantes en ese sentido, porque pueden decir mucho sobre la naturaleza humana.

P: Háblanos más de la personalidad y la fama de Griselda.

- Ella no era como los otros traficantes que querían crédito, que querían estar delante, que se filmaban a sí mismos. Escobar se presentó a cargos políticos. Griselda sabía de sobra que ser famosa le perjudicaría. Mientras que la mayoría de los otros traficantes tenían su base en Colombia o México, donde la extradición era siempre una hazaña difícil de conseguir. Griselda estaba en Miami. Estaba en Estados Unidos. Y así, se mantuvo bajo el radar. No era fácil. Hay muchas anécdotas que habíamos oído, algunas de las cuales parecían falsas porque eran muy absurdas. Y otras, a pesar de ser absurdas, eran ciertas.

Pull quote

“Ella no era como los otros traficantes que querían crédito, que querían estar al frente, que se filmaban a sí mismos... Griselda sabía suficientemente que ser famosa sería malo para ella”.

Attribution text

P: ¿Por qué quisiste interpretar a Griselda Blanco?

- Podía identificarme con ella muy fácilmente porque soy una mujer colombiana. Fui madre soltera. Fui inmigrante. He trabajado desde muy, muy joven. Así que había muchas cosas. Y simplemente por ser mujer. Crecí en Colombia durante el auge del narcotráfico. Mi hermano era parte de este negocio. Desafortunadamente, en algún momento, fue asesinado en Colombia. Así que sabía lo que se sentía. Sabía lo que era el negocio. Sabía cómo se destruyen las familias.

Como actriz, intenté pensar por qué una madre haría este tipo de cosas. Porque eso es lo que me hizo interesarme tanto por ella. ¿Por qué una madre de cuatro hijos sería así, se convertiría en eso?

P: ¿Qué fue lo que más le impresionó de Griselda Blanco durante este proyecto?

- Me llamó la atención su capacidad para igualar la brutalidad de los hombres en su campo, sin dejar de ser madre. Poco a poco fue perdiendo sus valores y buenas intenciones bajo el peso de sus circunstancias.

P: ¿Fue difícil renunciar a su belleza por un personaje?

- Quería parecerme a alguien que existe. Sí, quería dejar de ser quien era, pero también quería parecer real.

Pull quote

“Fue súper interesante ver a una mujer llegar a la cima en este ‘negocio’. Fue una locura. Hay una parte de ella que admiraba y me molestaba”.

P: ¿Qué has aprendido sobre las consecuencias del poder interpretando a Griselda?

- Tengo 51 años. He vivido mucho. Sé que el mundo puede ser un lugar cruel.

Los seres humanos podemos cambiar de un momento a otro y convertirnos en algo que nunca pensamos que podríamos llegar a ser. También creo que esa fue una de las razones por las que dejé de pensar que era una buena idea hacer Griselda en algún momento. Porque Griselda salió de la cárcel. Estaba libre en Medellín.

Y no me pareció bien (rodar la serie –Ed.) por muy interesante que fuera el personaje para mí. No me parecía bien seguir adelante, desarrollando una historia donde la mala, o sea, ni siquiera diría que tuvo un final feliz porque tuvo muchos muchos problemas. Cumplió 22 años. Pero estaba viva. Cuando la mataron fue el momento en el que pensé, vale, este es el momento en el que quizá pueda hacer la serie.

P: Hemos visto antes historias sobre famosos capos de la droga, pero ¿qué es lo que hace diferente a “Griselda”?

- No se trata sólo del negocio del narcotráfico y de cómo funciona. Todos lo sabemos, hemos visto millones de programas de televisión y películas. Hemos leído libros sobre cómo es este negocio. Fue tan sorprendente cómo Andy y Eric y los guionistas pensaron en Griselda como mujer, como persona, como personaje. Nunca habíamos visto a una mujer que llegara a ese nivel y lograra lo que ella logra. Eso fue fascinante. No se trataba sólo de tiroteos y asesinatos y de enviar cocaína aquí y allá. Se trataba de explorar el mundo interior de esta mujer y su viaje.