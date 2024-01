María Celeste Arrarás compra lujosa propiedad en Punta Cana

La presentadora puertorriqueña María Celeste Arrarás, con más de seis millones de seguidores en redes sociales y conocida como La Reina de la Televisión Hispana, acaba de invertir en una propiedad en el exclusivo complejo Riviera Costeña, ubicado en Punta Cana, República Dominicana.

“Siempre soñé con invertir en una propiedad en Punta Cana, y aunque lo tenía visualizado, no sabía exactamente dónde materializarlo, hasta que conocí a Yermys Peña y me habló de Riviera Costeña, un proyecto que se alinea con mis valores, ya que es amigable con el medio ambiente. La experiencia y la reputación de Construger me brindaron la confianza para decidirme por este proyecto, que aún se encuentra en construcción. Poca gente es consciente de que, cuando inviertes en planos, es mucho más económico y la inversión se multiplica”, comentó María Celeste sobre su decisión.

La presentadora, que ha sido galardonada con tres premios Emmy y destaca por su activismo en pro de los animales y el medio ambiente, ha trabajado en Telemundo y Univisión y actualmente presenta especiales en CNN.

El complejo, construido por la firma Construger y diseñado por la arquitecta Yermys Peña, se destaca por sus espacios lujosos y resalta por su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural, alineándose con los valores de María Celeste como defensora del medio ambiente.

Riviera Costeña se encuentra en la fase de preventa, la mejor para los inversionistas, ya que los precios son mejores que finalizado el proyecto.

“Diseñar el lugar soñado de María Celeste en Punta Cana ha sido un desafío extraordinario para todo nuestro equipo. Creamos su apartamento a medida, ajustándonos a sus preferencias, con una ubicación excepcional que le permite disfrutar de un contacto directo con la naturaleza, al mismo tiempo que mantenemos un compromiso firme con la preservación del medio ambiente”, comentó la arquitecta Yermys Peña, CEO de Construger, firma con más de 60 años de experiencia.

Riviera Costeña es un complejo de apartamentos ideal para amantes de la naturaleza, diseñado bajo los principios de la arquitectura sostenible, y se conforma por tres bloques: Playa, Lago y Costa, se ha diseñado siguiendo los principios del diseño bioclimático y va a optar por la certificación EDGE, la cual garantiza un ahorro del 20% en energía y agua.