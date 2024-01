Matthew McConaughey protagonizará película de Paul Greengrass

El actor y productor de cine estadounidense, Matthew McConaughey, se encuentra en negociaciones para protagonizar “The Lost Bus”, una película dirigida por el aclamado director Paul Greengrass.

Así lo reveló este domingo el portal de noticias y entretenimiento Deadline, quienes aseguran el filme podría asegurarle a McConaughey otro prestigioso premio Oscar.

El proyecto está generando gran expectativa, con conversaciones en marcha para que Apple Original Films se sume al proyecto.

Producida por Comet Pictures de Jamie Lee Curtis y Blumhouse de Jason Blum, se basa en el guion escrito por Brad Ingelsby, adaptado del libro de Lizzie Johnson “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”.

La trama gira en torno al incendio Camp Fire de 2018, un devastador incendio forestal que se cobró numerosas vidas y se convirtió en el más mortífero en la historia de California.

La película seguirá la angustiante travesía del heroico conductor de autobús Kevin McKay y la maestra Mary Ludwig, mientras navegan en un autobús lleno de niños a través del peligroso incendio forestal, mientras la ciudad de Paradise se sumerge en el caos y la destrucción.

Con la mayor parte del pueblo montañoso reducido a cenizas y 85 vidas perdidas, sus valientes acciones en medio de la tragedia ofrecerán una narrativa cautivadora.

Aunque los acuerdos aún se están finalizando y la película está a la espera de la aprobación de un estudio, el talento involucrado ha generado un entusiasmo significativo.

Jamie Lee Curtis lideró el desarrollo del proyecto después de verse conmovida por el libro de Johnson, y posteriormente lo llevó a Blumhouse bajo su acuerdo de primera opción.

Curtis y Blum han dedicado un esfuerzo considerable al proyecto desde 2022, y el impulso aumentó cuando Greengrass mostró interés inmediato al revisar el guion de Ingelsby.

El año pasado, Greengrass también se unió a la adaptación del exitoso libro de T.J. Newman “Drowning” para Warner Bros. Sin embargo, aún se están realizando revisiones del guion para ese proyecto, y el plan es que Greengrass priorice el rodaje de “The Lost Bus” y luego se dedique a “Drowning” una vez que finalice la producción.

De recibir la luz verde, esta película marcaría varias reuniones entre talento y el estudio. Apple recientemente concluyó la producción de “Echo Valley”, una película escrita por Ingelsby y protagonizada por Julianne Moore y Sydney Sweeney.