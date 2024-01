Maripily y ex de Nicky Jam le echan el ojo a los hombres de La Casa de los Famosos

La modelo y empresaria puertorriqueña María del Pilar Rivera “Maripily” ya le está echando el ojo a los galanes que la acompañan en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, reality show de la cadena Telemundo en los Estados Unidos.

La boricua quedó captada en una conversación con la también modelo Aleska Génesis, expareja del exponente urbano Nicky Jam, analizando el cuerpo de los varones de la casa mientras tomaban el sol en traje de baño.

La conversación se dio mientras la puertorriqueña aseguraba que la mejor decisión que tomó fue terminar su relación pasada para entrar soltera el programa. “No se vale porque mira todos estos hombres que bellos”, dijo Maripily.

Mientras que Aleska Génesis la secunda asegurando que la producción del programa hizo “un buen casting” al traer a los participantes, quienes en su mayoría, son atletas y modelos cuyos cuerpos están bien trabajados.

“Mira que bellos se ven todos así, fuertes con cuadritos”, se escuchó decir a Aleska Génesis.

Posteriormente, ambas bromean con el cantante Lupillo Rivera quien es uno de los más adultos de los varones y quien no realiza ejercicios al igual que el resto de los integrantes del show.

Exparticipante de Exatlón se salva de ser eliminado de La Casa de los Famosos

La noche de salvación fue una muy emotiva en el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, luego de que uno de los participantes que más se sorprendió tras su nominación fuera salvado.

Se trata del exbeisbolista Carlos Gómez y exparticipante de Exatlón, quien fue salvado por su compañero Guty Carrera quien es el líder de la semana en la cada donde habitan las 23 celebridades. Este no pudo contener las lágrimas cuando el pasado jueves se le anunció que estaba entre los nominados, sin embargo, su preocupación no duró muchos días tras el acto de su compañero de cuarto.

Carrera logró mantener su poder de salvación, derecho que ganó al ser el líder de la casa por esta semana. Esto luego de que la producción del programa provocara que esta determinación fuera retada tras una competencia ante la primera finalista de Miss Universe 2015, Ariadna Gutiérrez. Esta no pudo vencer a Carrera en un juego de cartas y este mantuvo su poder de salvación que utilizó para salvar a Gómez de ser eliminado.

“En La Casa de los Famosos se montan estrategias, me caen excelentemente bien, todos y muchos saben que tenemos una amistad fuera y aquí adentro, pueden contar conmigo pero en este momento hay que tomar una decisión en base a la primera estrategia que puedo tener dentro de la casa y no quiere decir que porque salve a uno no quiera salvar a otro, si puediera salvaba a todos”, dijo Carrea previo a su selección.

Tras esta salvación, los participantes que aún deben luchar por su salvación con el voto del público son: Thalí García, Clovis Nienow, Christian Estrada, Alfredo Adame y Rodrigo Romeh.

El próximo domingo se anunciará quien de estos será el primer eliminado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

Fue el pasado jueves cuando se llevaron a cabo las nominaciones de la primera semana.

El habitante que recibió más puntos fue el mexicano y expareja de Alicia Machado, Christian Estrada.

Este obtuvo 13 puntos negativos por parte de sus compañeros.

Mientras, la actriz mexicana Thalí García recibió 9 puntos, Clovis Nienow sacó 7 puntos y el venezolano Carlos Gómez obtuvo 6 puntos.

Los mexicanos Alfredo Adame y Rodrigo Romeh quedaron también nominados luego de recibir 5 puntos negativos cada uno.

¿Cómo quedaron los cuartos en La Casa de los Famosos?

Agua: Aleska Génesis, Fernando Lozada, Guty Carrera, Christian Estrada, Alfredo Adame, José “La Melaza” Reyes y Carlos Gómez

Tierra: Maripily Rivera, Lupillo Rivera, “La Divaza”, Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, Ariadna Gutiérrez, Thalí García y Gregorio “El Titi” Pernía

Fuego: Robbie Mora, “La Bronca”, “Bebeshita”, Alana Lliteras, Mariana González, Sophie Durand, Leslie Gallardo y Cristina Porta.