Captan a Molusco con cantante urbana en el Choliseo

En medio de los rumores que circulan sobre una posible relación amorosa entre el locutor Jorge Pabón “El Molusco” y la cantante de música urbana Janielys Maldonado, mejor conocida como “Elysanij”, ambos fueron vistos este fin de semana compartiendo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Tanto Pabón como Maldonado asistieron al espectáculo “El poder de un chisme” del influencer, actor, cantante y comediante venezolano, Marco Pérez.

Según videos publicados en el portal “Cámara Ready Online”, se ve a ambos disfrutando del show, riendo y compartiendo miradas de complicidad.

Molusco subió al escenario para “reaccionar” a la a supuesta relación que tiene con Elysanij, sin embargo, se vaciló la situación haciendo uso de expresiones faciales, gestos y movimientos corporales, lo que provocó risas entres los presentes.

“Quiero aclarar unos rumores que esta semana han corrido a través de todas las redes sociales. Le pido a todo el mundo que saquen sus teléfonos y empiecen a grabar para que se lo envíen a todos los programas de farándula, como todos ustedes saben hacer chorros de (sic)”, comenzó diciendo. “Los pasados días han habido muchos rumores y se los voy a aclarar...”, continúo.

Durante esta semana, el programa “Lo sé todo” de Wapa Televisión publicó varias fotografías de Molusco y Elysanij compartiendo en varios lugares de la Isla, incluyendo un alegado viaje al estado de Florida.

A principios de diciembre de 2023, el también actor confirmó que finalizó los trámites de su divorcio con Claudia Morales. Afirmó que el proceso de separación ha sido complicado debido a que fue una relación que duró unos 20 años y además se mostró esperanzado en que en algún futuro puedan tener una comunicación cordial por el bien de sus dos hijos.

“Ya se vio en el día de hoy, oficialmente lo digo públicamente (...) yo lo veo como un fracaso en mi vida porque los divorcios son dolorosos, pero se ha llevado de una manera tan saludable que no he sentido lo que me habían dicho que iba a sentir”, expresó en aquel momento.

Molusco actualmente se destaca por su canal de YouTube, Molusco TV, donde ha logrado obtener millones de seguidores y continúa en su espacio radial en La Mega con “Los Reyes de la Punta” donde comparte espacio junto a Ali Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca.