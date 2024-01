Video: Eladio Carrión aparece en la WWE

El exponente urbano puertorriqueño Eladio Carrión hizo una aparición especial en el programa de lucha libre Friday Night SmackDown de la WWE, el cual se realizó en Miami, Florida.

El artista estuvo encargado de la apertura del programa e introdujo a su amigo y luchador profesional Randy Orton. Ambos hicieron la famosa pose del luchador en el esquinero del cuadrilátero.

Hace unos días, el artista puertorriqueño lanzó un nuevo disco ‘Sol María’ que incluye la canción llamada ‘RKO’, el nombre de la famosa llave que realiza el luchador profesional.

La nueva producción discográfica de Eladio Carrión, debutó en el No. 1 de los Top Latin Albums de Apple Music, en el No. 2 de Top Albums y en el No. 1 de los Top Albums Debut Global y Top Albums Debut USA de Spotify.

Las canciones favoritas de los fans de “Sol María”, como “Bendecido” y “Hey Lil Mama”, dominaron el Top Songs Debut Global de Spotify, ocupando los puestos 5-10 de la lista.

Eladio Carrión consiguió ayer “sold-out” para las tres funciones que realizará en el Coliseo de Puerto Rico.

La serie de conciertos -que serán el 2, 3 y 4 de mayo de 2024- se realizarán bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.