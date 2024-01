Desde dramas hasta terror: Estos son los estrenos de Netflix más esperados para finales de enero

Te presentamos un resumen con los estrenos que no te querrás perder.

En los últimos días de enero, Netflix presenta una ecléctica gama de estrenos que abarcan desde emocionantes dramas hasta escalofriantes historias de terror, brindando a los suscriptores una variada selección para satisfacer todos los gustos.

El catálogo de dramas se destaca con intrigantes narrativas y actuaciones cautivadoras que prometen sumergir a los espectadores en mundos fascinantes. Al mismo tiempo, los amantes del terror pueden anticipar historias inquietantes y giros sorprendentes que los mantendrán al borde de sus asientos.

Por eso, a continuación, te presentamos un resumen con los estrenos que no te querrás perder.

“Baby Bandito”

Los actores Mario Horton, Marcelo Alonso y Amparo Noguera protagonizan esta emocionante serie chilena basada en hechos reales que te mantendrá pegado a la pantalla durante sus ocho episodios.

Sinopsis: Su nombre es Kevin Tapia. Pero en Europa es conocido como “Il Baby Bandito”. Esta es la historia del skater que realizó el robo del siglo en Chile.

Fecha de estreno: 31 de enero

“Voluntad”

Los fanáticos de los dramas históricos tienen que mirar cuando se estrene esta película ambientada durante la Segunda Guerra Mundial que Stef Aerts, Annelore Crollet y Matteo Simoni encabezan.

Sinopsis: Dos jóvenes policías se debaten entre la colaboración y la resistencia en la Amberes bajo ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Fecha de estreno: 31 de enero

“Oscura separación”

Los amantes de las películas de terror no se pueden perder este largometraje con las actuaciones protagónicas de Rupert Friend, Mamie Gummer, Madeline Brewer, Brian Cox y Violet McGraw.

Sinopsis: Después de la tragedia a la que los empujara la batalla por la custodia, una niña y su padre deben lidiar con una presencia maligna en su hogar.

Fecha de estreno: 30 de enero

“Veinteañera, divorciada y fantástica”

A tres años desde su estreno en cines, la comedia romántica mexicana llegará a Netflix para conquistar corazones con su divertida trama y un elenco de lujo liderado por Paulina Goto.

Sinopsis: Cuando su marido le pide el divorcio y destruye sus sueños, una vivaz y joven mujer se muda a otra ciudad para comenzar una nueva y fabulosa vida.

Fecha de estreno: 31 de enero

“La gran noche del pop”

Los fans de la música y los documentales quedarán fascinados con esta película documental sobre la creación de uno de los temas más icónicos de la historia del pop: We are the world.

Sinopsis: En enero de 1985, las más grandes estrellas de la música se reunieron para grabar “We Are the World”. Este documental revela el detrás de cámaras del evento histórico.

Fecha de estreno: 29 de enero

Otros proyectos que se estrenan en Netflix los últimos días de enero: