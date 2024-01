Adamari López responde a Luis Fonsi por el tema “Pasa la página”

El pasado 25 de agosto, Luis Fonsi causó revuelo en internet luego de publicar el sencillo titulado “Pasa la página” ya que muchos aseguraban que se trataba de un tema dedicado a su exesposa, Adamari López, con quien mantuvo una relación amorosa desde 2022 hasta 2010.

“Pasa la página, no eres la víctima más, para que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue con tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”, fue parte de la letra que acompañó la controvertible canción.

Su historia de amor comenzó en 2002 cuando se hicieron novios. En 2004, se comprometieron y en 2005, llegó uno de los momentos más difíciles para la pareja, en especial para la actriz, quien fue diagnosticada con cáncer de mama. Ya para 2006 la también presentadora de televisión informó que había vencido el cáncer y, posteriormente se casaron. En 2010, decidieron poner fin a su matrimonio.

Precisamente, luego del revuelo que causó la producción musical en 2023, Fonsi le brindó una entrevista a finales de agosto a Jorge Pabón— mejor conocido como “Molusco”— donde habló por primera vez los detalles de su divorcio.

“No he hablado nada, llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera, la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer, o iba a quedar yo como el malo”, comentó el cantante boricua en la entrevista con “Molusco TV”.

“Saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, dije esto fue lo que pasó, me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme, porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser felices. Si hay algo que no está funcionando, hay que alzar la mano y decir oye, ‘yo también quiero ser feliz’”, agregó el intérprete de “Despacito”.

En la interviú, el artista además dialogó sobre el hecho de que nunca abandonó a Adamari en medio de su proceso de cáncer, de la congelación de embriones antes de la que ella comenzara sus quimioterapias y, finalmente, que le incomodaba responder preguntas sobre su expareja porque él ya había “pasado la página”.

“Por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó, porque ya pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo. Tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad”, sostuvo.

Ahora, casi cinco meses después, López aprovechó la promoción de su nuevo proyecto junto a Chiquibaby, que llevará por título “Ada y Chiqui De Show” en YouTube, para responder a Fonsi.

Cuando el reportero Alex Rodríguez, del programa televisivo “Siéntese quien pueda” (Univisión), le preguntó sobre el single, la actriz respondió con un tono de seriedad que “para alguien podría ser muy fácil decir ‘pasa la página’, pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien cuando no has estado en sus zapatos, ‘pasa la página’”.

“¿Te gustaría a ti que alguien te dijera ‘pasa la página’ si algún familiar ha fallecido y tu sigues cargando con eso? El terminar de una relación tampoco es tan fácil como para decir, ‘ay, pasa la página’. Es fácil para quien ya ha pasado esa página, todo lo que podría decir podría ser tan fuerte... Puede ser muy cruel cuando tú dejas a alguien, claro, a ti no te importa decir ‘pasa la página’ porque no tienes los huev... de seguir para adelante...”, añadió.

Al momento, Fonsi no ha respondido a sus declaraciones.