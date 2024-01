¿Bad Bunny busca pareja en app de citas?

Tras presuntamente culminar su relación con la modelo Kendall Jenner, el exponente urbano puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, estaría buscando pareja en una exclusiva aplicación de citas.

Según reporta En casa con Telemundo, el puertorriqueño tendría un perfil en la aplicación de citas y red social Raya.

Raya es una aplicación privada para iOS y fue lanzada en 2015. Inicialmente, la app fue creada para citas, pero ha agregado funciones para promover las redes profesionales y el descubrimiento social.

En noviembre de 2023, diversos medios de comunicación aseguraron que Bad Bunny y Kendall Jenner habían culminado su relación amorosa luego de nueve meses de noviazgo.

El 28 de diciembre, el sitio web de noticias, “Yahoo! News”, reveló que una fuente le confirmó que la modelo estaba destrozada tras la ruptura con el trapero porque pensaba que era “el hombre correcto”.

“No estuvieron juntos mucho tiempo, pero definitivamente estaban enamorados, y Kendall está destrozada”, dijo al portal la persona que prefirió mantenerse en anonimato.

“Tuvo una cadena de malos romances y pensó que Bad Bunny podría ser el indicado”, agregó.

Además, en días recientes, el puertorriqueño publicó un mensaje en sus redes sociales que causó revuelo ya que los fans pensaron que era una indirecta para la socialite.

“No te cuestiones tanto, estás donde debes estar en este momento. Por algo será”, escribió en intérprete de “Titi Me Preguntó” en su cuenta de “X” (antes conocido como Twitter).

Sin embargo, “TMZ” develó que la “expareja” pasó Año Nuevo juntos en Barbados.

Alegadamente, se encontraban en un viaje con amigos que tienen en común como Hailey Bieber y Justin Bieber. Incluso, comentan que en un video “publicado” en las plataformas digitales de uno de los amigos de Kendall se puede escuchar al Conejo Malo decir “¡Feliz Año Nuevo!” a todos los presentes.

No obstante, el portal noticioso confesó que una fuente cercana a ambos le dijo que mantenían una cercanía a pesar de que ya no están juntos.

Su historia de amor comenzó en una cita doble con Hailey y Justin en febrero de 2023. Al mismo tiempo, el exponente urbano se había mudado a Los Ángeles, California.

Ninguno de los dos confirmó oficialmente que eran pareja, pero compartieron momentos memorables que van desde asistir juntos a eventos hasta una cita romántica montando a caballo.

Eso sí, el ídolo boricua rompió el silencio en septiembre durante una entrevista con la revista “Vanity Fair” donde aseveró que no tenía nada que aclararle a los fans, quienes criticaron que estuviera saliendo con la estrella de telerrealidad.

“En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie. No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día, me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo”, sentenció Benito- su nombre de pila- en ese momento.

Al momento, ni la supermodelo, ni el cantante se han expresado al respecto.