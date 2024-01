Orquesta Sinfónica ofrecerá concierto gratis en San Germán

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció que presentará el concierto gratuito “Sinfónica en Tu Pueblo” este sábado, 27 de enero, a las 7:00 pm en el área recreativa Lisandro Lugo en San Germán.

Bajo la dirección del director auxiliar, Rafael Enrique Irizarry, la OSPR interpretará un variado repertorio que incluye desde música clásica hasta música contemporánea puertorriqueña y reconocidas piezas de famosas películas como Superman y Star Wars.

“En el marco de la celebración de los 65 años de nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, nos unimos a la conmemoración de los 450 años de fundación de la histórica ciudad de San Germán con un concierto especial para el pueblo. Invitamos a todas las personas a que nos acompañen para que disfruten de un espectáculo dirigido para toda la familia con un repertorio bien variado y para todos los gustos”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales.

El repertorio incluye la obra Intermezzo de “La Boda de Luis Alonso” de Gerónimo Giménez; una selección de la Sinfonía No. 5 de Pyotr Ilyich Tchaikovsky; la Danza Impromptu de Luis R. Miranda; Selección de West Side Story de Leonard Bernstein; la Suite de la ópera “¿Y los Pasteles?” de la compositora Johanny Navarro; Capriccio Italien de Pyotr Ilyich Tchaikovsky; la danza El Coquí de José Ignacio Quintón; A Trumpeter’s Lullaby de Leroy Anderson; el tema de amor de Superman de John Williams; la Marcha a Raiders of the Lost Ark de John Williams; y Preciosa de Rafael Hernández Marín. El concierto contará con el trombonista Jerry Rivas Vivas y el trompetista Felipe Rodríguez Guzmán como los solistas invitados.

El concierto “Sinfónica en Tu Pueblo” es gratuito y abierto al público en general. Para mayor comodidad, se exhorta a los asistentes que lleven sus propias sillas y sombrillas. Para mantenerse informado sobre este y otros conciertos puede entrar a la página oficial o a las redes sociales de la OSPR.