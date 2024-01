“No permitan humillaciones”: Iris Chacón responde a críticas por su participación en las SanSe

La actriz, bailarina y presentadora puertorriqueña, Iris Chacón, se expresó este martes a través de las redes sociales luego de recibir críticas al presentarse el pasado viernes en la Plaza del Quinto Centenario del Viejo San Juan en la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“No tengo mucho que decir, saben que en mi carrera de tantos años nunca he tenido escándalos, nunca le he robado nada a nadie, ni he mancillado el nombre de nadie, las bases de mi familia han sido basadas en Amor y respeto, Junno y Yo hemos criado nuestra hija Katiria con valores y sentimientos, aportando a la sociedad”, sostuvo Chacón en la red social Facebook.

Asimismo, la presentadora puertorriqueña mencionó que “Soy persona de Paz. Pero sí puedo decirle a mis bellas MUJERES, que desde que comencé, en una época de bastante machismo y muy conservadora, donde la mujer todavía se quedaba en la casa, abrí la puerta para que se amaran y se sintieran empoderadas y bellas, como somos!!”

“Hoy me toca decirles que NO permitan humillaciones por EDAD, PESO O EDUCACIÓN! Aquí estaré nuevamente sacando la cara por todas, todos y todes!! Aunque espero que me falten muchos años por vivir, hoy me podría ir Feliz, al saber que hice la labor que me correspondía en esta encarnación!!”, añadió la actriz.

Recientemente, la querendona reaccionó en entrevista con Julio Rivera Saniel de “Pega’os en la mañana” por Radio Isla 1320, destacando que “Mientras tengamos vida y salud tenemos que seguir adelante. Si mi misión en la vida ha sido bailar y cantar, lo voy a seguir haciendo”.

Iris Chacón compartió la dedicatoria de la quincuagésima cuarta celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2024 junto con el exbaloncelista Piculín Ortiz y el chef Iván Clemente, fundador de El Comedor de la Kennedy.