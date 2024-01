Don Lee, protagonista de ‘Cazadores en tierra inhóspita’ revela detalles de la película

Este viernes 26 de enero, llega a la plataforma de Netflix la película ‘Cazadores en tierra inhóspita’ (Badland Hunters) protagonizada por el actor surcoreano Ma Dong-seok mejor conocido como Don Lee y dirigida por Heo Myeong Haeng y producida por Byun Seung‑min.

“Años después de que Seúl se convirtiera en un páramo post-apocalíptico, un rudo cazador decide hacer justicia por mano propia cuando un doctor trastornado que experimenta con humanos secuestra a su joven amigo”, se lee en la sinopsis oficial otorgada por Netflix.

La película ‘Cazadores en tierra inhóspita’ llega a Netflix el próximo 26 de enero. / Foto: Cortesía (Netflix) (Cha Min-jung/Netflix)

Publimetro México tuvo la oportunidad de entrevistar al actor surcoreano Don Lee, al igual que al director Heo Myeong Haeng quienes revelaron detalles exclusivos de este thriller de acción que sin duda te fascinará.

El actor Don Lee junto al director Heo Myeong Haeng. La película ‘Cazadores en tierra inhóspita’ llega a Netflix el próximo 26 de enero. / Foto: Cortesía (Netflix)

En la trama se aborda un Seúl apocalíptico el cual se podría decir que ha sido utilizado recientemente como argumento para varios títulos, a lo que el director Heo Myeong Haeng respondió, “Creo que no fue fácil. No creo que sea más fácil que crear un universo en el que vivimos ahora porque hay diferentes configuraciones para las que tenemos que tener ideas, así que no fue nada fácil y no intentamos diferenciar nuestra película de otras. Películas post-apocalípticas, pero creo que la configuración es un poco diferente, así que tenemos un universo independiente para eso y simplemente hice todo lo posible por ceñirme al guion”, dijo y agregó que cuando Don Lee le ofreció tomar el mando de la película, ya tenía la idea de un apocalipsis y con porque Seúl como el escenario principal quiso incorporar algunos de los puntos de referencia y símbolos de la ciudad en el fondo.

Con respecto a la preparación para su papel, Don Lee señaló que fue muy diferente a sus personajes anteriores, “En lugar de que las dos películas en sí mismas me ayuden a crear mi personaje. Creo que el hecho de que he trabajado junto con el director y su equipo de especialistas durante varios de años en muchas películas, incluido ‘Estación zombie: Tren a Busan’ eso nos ayudó, ya sabes, tenemos esta química y creamos un nuevo nivel de acción en esta película”.

Para su papel, Don Lee tuvo que hacer secuencias de acción con espadas, machetes, pistolas y rifles por lo que siempre trata de mantener seguros a los otros actores mientras hago estas escenas, “Intento mantener mi resistencia y prepararme, así que cada vez que hay una escena de acción puedo ir directamente a ella” y agregó, “Creo que es casi lo mismo para todos los actores. Miramos los guiones, el director y con quién estamos trabajando, pero sabes que en la mayoría de mis proyectos produzco además de actuar, lo que me da más libertad”.

Heo Myeong Haeng enfatizó en que ha hecho muchas películas de acción junto a Don y Don Lee siempre quiso que se convirtiera en director, “Incluso antes de esta película, había algunos guiones de los que me estaba hablando, estaba tratando de adaptarlos para que encajaran en mi forma de dirigir y para este proyecto pensó que realmente encajaba conmigo. Bueno, así es como llegué a debutar como director”.