Marian Pabón regresa a la televisión tras culminar su tratamiento contra el cáncer

Luego de terminar su tratamiento contra el cáncer, la actriz y comediante puertorriqueña, Marian Pabón, regresó este miércoles al programa de comedia El Remix de WAPA Televisión.

“Le damos la bienvenida a la actriz Marian Pabón, quien luego de culminar con éxito su tratamiento de salud, hoy se reincorpora al programa”, anunció el canal de televisión.

Pabón indicó a través en un video publicado en redes sociales que recibió su última quimioterapia el pasado viernes, 05 de enero.

“Estoy llamando para darles una buena noticia, [...] este video es el video de la última ‘quimio’ que me van a dar. ‘Yay!’” manifestó la actriz.

Asimismo mencionó que “La otra buena noticia es que el último MRI que hice no se ve el quiste en el seno izquierdo que era donde lo tenía, no se puede palpar, no se siente y no se ve en la radiografía, así que estoy bien contenta”.

Mientras Pabón daba una actualización sobre el proceso, la comediante puertorriqueña expresó que “estaba destruida” y que había bajado mucho de peso, pero que a pesar de todo “va pa’lante”.

“Y no puedo retirarme de aquí sin darle las gracias a tanta gente que me ha ayudado, a mi familia, a mi compañero, a mis amigas y amigos [...] todas las personas, los compañeros del medio, a todos. A ustedes al pueblo que a cada sitio que voy lo único que hacen es darme amor y decirme que voy para adelante y decirme lo mucho que me quieren”, añadió mientras bajaban lágrimas de satisfacción por su rostro.

En septiembre de 2023, la actriz reveló a través en un video publicado en redes sociales que sus médicos le encontraron dos quistes en el seno izquierdo, los cuales dieron positivo a cáncer (Her2).

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, sostuvo Pabón en aquel momento.

“Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer, pero se cura... es lo primero que me dijeron. Estoy tranquila con eso. Me van a estar dando quimios, probablemente pierda el pelo y por eso es que me lo volví a cortar para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, dijo.