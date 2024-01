Anuncian elenco del musical de Broadway “Evita” que se presentará en Santurce

BAS Entertainment anunció el elenco estelar del aclamado musical “Evita”, que se escenificará desde el 5 de abril en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El clásico de Broadway, con letra de Tim Rice y música de Andrew Lloyd Webber, estará en cartelera como parte de la Temporada “Broadway en San Juan” 2024 de BAS Entertainment, encabezado por Cherry Torres (Eva Perón), Eddie Noel Rodríguez (Juan Domingo Perón) y Víctor Santiago (Che, narrador o hilo conductor de la historia).

El productor Ender Vega, de BAS Entertainment, manifestó su satisfacción por el logro de obtener los derechos de parte de la oficina del propio Andrew Lloyd Webber, creador del musical, para este montaje en Puerto Rico de “Evita”, resaltando, “es un reto mayor por todo lo que encierra la laureada pieza, tan premiada y reconocida a nivel mundial”. Abundó que “nos impulsa llevarla a escena con un elenco que se ha ido labrando su camino gracias a su disciplina, extraordinario talento y que el público va aplaudiendo por actuaciones impecables en otros proyectos en Puerto Rico e internacionalmente, como también en Broadway… Al mismo tiempo, brindamos oportunidad a sangre nueva con una capacidad histriónica impresionante que dará mucho de qué hablar”.

El personaje central recae en Cherry Torres, una carismática joven boricua que ha actuado profesionalmente desde los 10 años. Después de graduarse de Berklee College of Music se fue a viajar el mundo cantando y actuando en múltiples shows. Es nieta de Wisón Torres, fundador y director musical de Los Hispanos, reciente ganador en España del Premio del Consejo Directivo por parte de la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy); hija del experimentado ingeniero de sonido Ronnie Torres y de la veterana corista e intérprete Iris Martínez. Radicada en Nueva York en la actualidad, Cherry participa en el exitoso musical “Hamilton” en Broadway. En su ascendente carrera ha sido parte de “In the Heights” (nominada al Broadway World Regional Award), “Rock of Ages” y “Smokey Joe’s Cafe”, entre otros proyectos en teatros regionales. De igual modo, ha aparecido en series de televisión.

Eddie Noel, quien desde sus 14 años pulió su arte, goza por su parte de una trayectoria sólida en producciones teatrales en Puerto Rico, entre ellas: “Godspell”, “Footloose”, “La Cage Aux Folles”, “Man of La Mancha”, “Rent”, “Hair”, “Piaf” y “The Glass Menagerie”. El más reciente trabajo en su tierra fue “On your feet!”, con esta pieza -en un montaje estadounidense- estuvo recorriendo varias ciudades de la Nación Americana. Después de la presentación local logró su sueño de laborar en la meca del teatro musical en “Hades Town” de Broadway.

Víctor Santiago es, definitivamente, una de las personalidades más queridas del País. Su talento artístico es reconocido por el pueblo por su vasta trayectoria, a pesar de su juventud. A nivel actoral ha estado en muchísimos musicales, como “Hairspray”, “Grease” y “Mamma Mía” entre otros.

Al elenco protagónico se suman en el “ensemble”: Alejandra Reyes, Alondra Belén Olmo, Aura González, Axel Serrant, David Josué Villareal, Félix Colón, Heber Mejía, Jacnier, JD Aponte, Jesús Sánchez Rodríguez, Josué Torres Ortiz, Luz Marina Cardona, Marielisa Lugo, Nayaret Ennovi Candelario, Paola Morales, Pranjaal Luna’Rai, Ricardo Arribas, Ricardo Laboy, Sergio Ríos, Solimar Arzola, Sonya Hernández, Steven Dones Rogers, Tiffany Rodríguez y Yeidimar Ramos. También, participan en el “ensemble” como actores destacados, la joven María Teresa Cursio (la amante de Perón) y Gabriel Montañez (Agustín Magaldi).

“Evita” será una propuesta única y fascinante, concebida para Puerto Rico, pero siguiendo al pie de la letra los más altos estándares de Broadway.

BAS Entertainment unió en su equipo creativo nuevamente a Marcos Santana como director y coreógrafo, junto a él se integran Juan Carlos Rodríguez (director musical), Miguel Rosa (diseñador de escenografía y luces), Alba Kercadó (vestuario), Bryan Villarini (especialista en maquillaje teatral) y Michelle Brava (“vocal coach”).

La producción a nivel musical es ecléctica, con interludios, pasajes instrumentales, tangos, baladas, rock y clásica en su repertorio de más de 30 canciones.

Esta pieza de dos actos, basada en la controvertible relación y vida de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, posee importante contenido histórico y está ambientada en la Argentina entre 1934 y 1952. Narra los orígenes de Eva Duarte, quien de ser hija ilegítima de un aristócrata, de escasos recursos económicos, se transformó en actriz y llegó a convertirse en esposa del presidente Juan Domingo Perón. Como Primera Dama de Argentina fue considerada la mujer más poderosa de Latinoamérica, admirada por su encanto, belleza y apoyo a las causas sociales, hasta que murió a los 33 años.

Los boletos de “Evita” en Bellas Artes de Santurce están disponibles en la plataforma pietix.com o puede acceder a evitaelmusical.com. Más información, a través de las redes sociales de BAS Entertainment.

Sobre “Evita”

El valor del renombrado musical “Evita” es incalculable, desde su estreno en 1978 en The Prince Edward Theatre en Londres, Inglaterra, y al año siguiente (1979) en cartelera en Broadway Theatre en Nueva York… Ha sido representado en todo el mundo, en países como Australia, España, México, Italia, Brasil y Sudáfrica. Realmente, ha hecho historia tanto en la pantalla grande como en teatro.

El icónico musical conquistó, además, siete Premios Tony, los más prestigiosos en teatro, al igual que salió triunfante en los Premios Grammy (1981), los Olivier Awards, Drama Desk Award y Outer Critics Circle Awards.

La versión cinematográfica de 1996 -nominada a cinco premios de la Academia- fue estelarizada por la superestrella estadounidense Madonna y el actor español Antonio Banderas como “Che”.