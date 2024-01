Alexandra Lúgaro se une al equipo de Molusco TV

La excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en los comicios electorales de 2020, Alexandra Lúgaro Aponte, se unió a la plataforma digital “Molusco TV”.

“Según las más recientes estadísticas, cada día crece la cantidad de jóvenes que no quieren participar de los procesos electorales del país. Es por eso que se une a Molusco TV la excandidata a la gobernación @alexandralugaro para hablarle claro a la juventud sobre la importancia de su voz y voto”, escribió en su cuenta de Instagram el fundador, Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”.

En un video compartido en el post, se puede apreciar a Lúgaro y a Pabón firmando lo que pareciera ser el “contrato” que da la bienvenida de la también abogada a la plataforma que destaca en YouTube y otros medios sociales.

“Oficialmente le estoy entregando el bolígrafo a Alexandra Lúgaro que ya es oficialmente parte de la plataforma Molusco TV”, dijo Molusco.

Acto seguido, el también actor le preguntó: “¿Estás ready?”, a lo que la empresaria respondió: “¿Estás ready tú?”. Ambos se rieron y Pabón aseguró estar “ready”, agregando que “los comentarios van a estar sabrosos”.

Precisamente, algunos de los comentarios que destacan son: “Pa los gustos colores creo que esta es la peor propuesta que tienes en este momento”, “Es importante este tema! No se puede ignorar más”, “Hablar de socialismo y comunismo 😂😂😂” y “Quiero entretenimiento no ver opiniones políticas. Uno no aprende así ya que ella sola presentará las cosas desde su punto de vista”.

Lúgaro Aponte además replicó el anuncio en sus redes sociales aseverando que continuará aportando al país “desde dónde entienda que puedo ser más efectiva”. En febrero de 2021, la excandidata a la gobernación anunció que se retiraría de la política activa para “buscar nuevas rutas”.

“Uno de esos frentes es la información y la educación que recibe nuestra gente sobre lo que nos afecta y cómo podemos cambiarlo. Hoy, me place anunciarles que continuaré aportando a ambas a través de una colaboración con Molusco TV. Esta es solo la primera gran noticia de muchas que les tengo este año

¡Agárrense!”, detalló la licenciada en su página de Facebook.