Alexandra Fuentes se siente “sexy” tras cumplir 46 años

La animadora puertorriqueña Alexandra Fuentes está de celebración como parte de su cumpleaños número 46 y esta aseguró sentirse mejor que nunca.

Con su acostumbrado sentido del humor y energía, Fuentes, celebró su cumpleaños en el programa ‘Alexandra a las 12′ en Telemundo donde aseguró que los 46 son los nuevos 26 años. Además, vaciló con una fotografía que publicó en la red social Instagram en la cual aseguró que lucía “sexy”.

“Acabo de poner una foto tan sexy en mi Instagram y a mí eso de sexy como que no me...pero siento que se ve sexy. Dije adiós, estos 46 vinieron sexy”, expresó Alexandra Fuentes.

Además aseguró que en el día de su cumpleaños se levantó a eso de las 3 de la mañana a realizar sus ejercicios e indicó que desea tener la misma energía y movimientos de la vedette Iris Chacón a sus 76 años.

“Lo que en realidad cambia es el número, dependiendo del día y de la situación es que usted ve la edad diferente. Hay días que me siento de 15″, continuó diciendo Fuentes.

En la publicación que realizó en sus redes sociales, Fuentes, fue felicitada por varios de sus colegas de los medios de comunicación como la periodista de Telemundo, Marjorie Ramírez y la periodista de Wapa TV, Mónika Candelaria y la comediante Tita Guerrero.

Otras celebridades como la cantante Ana Isabelle y el cantautor Hermes Croatto también se unieron a la celebración del cumpleaños de la animadora.

Actualmente la animadora participa en su programa Alexandra a las 12 que precisamente la pasada semana celebró 10 años al aire desde que comenzó en su edición nocturna llamada “Alexandra en la noche”.

“Hoy celebramos 10 años de alegría, risas y de compartir del bueno junto al mejor público de Puerto Rico ustedes nuestra gente fiel de Alexandra a las 12. Debo decirle que me siento privilegiada por la confianza que me han brindado al permitirme ganarme la vida dignamente haciendo lo que más disfruto, que es llevarles a ustedes sano entretenimiento. En estos pasados 10 años en este espacio ha ocurrido de todo risa, comedia, hemos regalado premios, tuvimos una orquesta “La Misma”, hemos metido la pata pero sobretodo la hemos pasado muy bien. Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de un equipo extraordinario de técnicos, de talentos, de producción y por la confianza que nos ha dado nuestro presidente el señor, José Cancela. A ustedes que nos acompañaron en los pasados 10 años muchas gracias pero muy particular les agradezco porque están sintonizando hoy y eso es evidencia, y certifica, que estarán con nosotros por 10 años adicionales”, escribió en sus redes sociales.