Daniel Lugo y Carlos Esteban Fonseca estelarizan la obra “Aeroplanos”

Como parte de la celebración del 20 aniversario de Bellas Artes de Caguas, En-Pareja-2 Inc. presenta a los actores Daniel Lugo y Carlos Esteban Fonseca en la obra “Aeroplanos”, un canto a la amistad.

“Aeroplanos” narra una historia real y mágica enmarcada en un momento crucial en la vida de “Carmelo” y “Cristóbal”, dos viejos con una amistad de más de sesenta años que enfrentan juntos el momento más difícil de cada cual, así como la aventura más grande de sus vidas.

En momentos en los que hay que tomar decisiones de vida o muerte el humor más natural y sorpresivo aflora. El coraje, la lágrima y la solidaridad también hacen decisivas apariciones para hacernos entender cómo dos seres tan distintos pueden llegar a parecerse tanto cuando es necesario unirse.

Esta versión, llamémosle “caribeña”, de Frank Marrero, una adaptación de la obra original del dramaturgo argentino Carlos Gorostiza, nos invita a reconocer que mientras se tiene un amigo de verdad la vida puede ser bella.

“Este proyecto para mí es una despedida de los escenarios de PR, por eso quiero hacerlo donde comencé, en Caguas. Y quiero hacerlo junto a Carlos Esteban porque es un actor que admiro, con quien me gusta trabajar y además es un gran amigo”. Comenta Daniel Lugo quien años atrás recibió el premio de mejor actor, precisamente con esta obra, junto a un gran amigo, el actor y productor Alberto Rodríguez.

Por su parte Carlos Esteban expresó, “siempre es un lujo trabajar con buenos amigos, pero que una leyenda como Daniel Lugo, un actor que ha sido siempre un referente mío y de todos los de mi generación me diga que quiere trabajar conmigo un proyecto como este, es un honor que no me cabe en el pecho”.

La obra presentará en la sala Felipe Rodríguez del Centro de Bellas Artes de Caguas el sábado, 23 de marzo a las 8:30 de la noche. Boletos a la venta en Ticketera.