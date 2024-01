Anuel AA peleará la custodia de Cattleya, su hija con Yailin La Más Viral, en los próximos días

En los próximos días, el trapero Anuel AA, podría iniciar un pleito legal por la custodia de su hija Cattleya— producto de su matrimonio con Yailin La Más Viral— luego de que en la noche del pasado miércoles, 17 de enero las autoridades de República Dominicana arrestaran a la actual pareja de la dominicana, Tekashi 6ix9ine, por agredirla a ella y a su madre físicamente.

Así lo reveló el programa televisivo “En Casa con Telemundo”, quienes aseguran que fuentes cercanas le confesaron que el boricua está decidido a pelear la custodia de la menor de edad luego de que salieran a relucir detalles de la denuncia en los medio de comunicación.

Según alegó Wanda Díaz, la querellante y madre de la cantante, Tekashi “intentó ahorcarla (a Yailin), intentó lanzarla de un segundo piso, le escupió la cara, le dijo que sin él ella no era nadie”.

“Cuando la denunciante le reclamó, el investigado la empujó y le dijo que no se metiera, amenazándola con que hasta ella iba a llevar (refiriendo golpes)”, se puede leer en una parte del acta levantada por una jueza dominicana.

Díaz además declaró en diversos medios noticiosos dominicanos que el rapero “me dio durísimo también a mí”.

Asimismo, en el país hermano ha sido tema de discusión pública que Georgina Lulú Guillermo Díaz— nombre de pila de Yailin— le solicitó a Wanda que retirara la denuncia. Al su progenitora no acceder, ella y Daniel Hernández— nombre real de Tekashi— la sacaron de su casa y la alejaron de Cattleya. Díaz se ha encargado de cuidar a infante desde que nació, mientras “La Más Viral” cumple con sus obligaciones como artista.

El sábado se celebró un vista a la que acudieron todas las partes y el Ministerio Público del Distrito Nacional solicitó un año de prisión preventiva para 6ix9ne. Se alega que la “Chivirika” testificó a favor de su pareja aseverando que nunca ha sido violentada. Sin embargo, la titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, Ana Andrea Villa Camacho, aseguró que, aunque Yailin brinde una declaración a favor del acusado, el caso continuará.

“La violencia hacia las mujeres en la República Dominicana es un fenómeno criminal que el Ministerio Público lo persigue al nivel del país constantemente 24/7, este delito tiene como consecuencia la persecución penal por parte del Ministerio Público, pero también la procura de una sanción oportuna para el infractor”, detalló Villa Camacho a la prensa en la tarde del sábado.

Asimismo, la procuradora comentó que los videos viralizados en diciembre en Miami, donde arrestaron a Guillermo Díaz por agredir a Hernández, podrían ser utilizados como evidencia. En los mismos, se ve a la cantante desorientada y desolada explicándole a las autoridades estadounidenses que es víctima de un patrón de violencia de género.

“Estábamos discutiendo, él vino y me agredió. Lo grabé, viene y se va. Se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza a grabarme. Le digo que me devuelva mis cosas y me largo de ahí, que no tengo nada que hacer aquí. No me las quiere devolver, me dice que no. Me iba sin dinero, sin nada. No soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada”, relató Lulú— como le dicen sus familiares y personas cercanas— entre lágrimas.

“También, me amenaza con subir vídeos íntimos míos”, agregó la joven en respuesta a las preguntas de los agentes.

Villa Camacho puntualizó que el “Ministerio Público que trabaja en este caso va a utilizar cualquier método prueba que la normativa procesal penal establezca para demostrar de manera objetiva la verdad. No importa que la víctima en materia de violencia machista desista, el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de continuar con el caso y de proteger a las mujeres víctimas”.