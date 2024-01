VIDEO: Daddy Yankee celebra el cumpleaños de su esposa Mireddys González

El cantante, compositor y productor puertorriqueño, Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, compartió momentos de alegría este fin de semana al celebrar una fiesta sorpresa para su esposa, Mireddys González, rodeado de amigos y familiares.

De acuerdo con varios videos que circulan a través de las redes sociales, el compartir fue celebrado en un recinto lleno de juegos, que incluyó una bolera y competencias para lanzar hachas.

La temática de la actividad fue inspirada en una hormiga reina. Además, los presentes tenían camisas iguales que leían: “Happy Birthday, Mireddys. You are a brilli ant” (Feliz cumpleaños, Mireddys. Eres una hormiga brillante”).

“Gracias a todos lo que ayer (sábado) sacaron de su tiempo para felicitarme y a mis amigos y familiares que dijeron presente en mi fiesta sorpresa”, comentó González a través de su cuenta de Instagram.

Precisamente, ayer, sábado, el boricua también se encontraba celebrando que su tema “Bonita”, lanzado en 2023, ocupa la novena posición entre las canciones más escuchadas en Estados Unidos, según los Billboard.

Luego de los fuertes rumores que se desataron sobre una posible separación, la pareja fue vista el pasado mes de diciembre de 2023 en la presentación del libro “Diario del lipstick rojo” de la motivadora Michelle Matos, quien es amiga de González.

Yankee y González llevan 28 años de relación y tienen dos hijos: Jeremy Ayala González y Jesaeelys Ayala González.

Daddy Yankee dedicará su vida a la religión

Luego de culminar en diciembre su serie de conciertos “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, el artista boricua anunció su conversión al cristianismo.

Al finalizar su última función de “La Meta” y tras interpretar su éxito “Gasolina”, Ayala dio un discurso de despedida donde aseguró que por mucho tiempo se sintió “vació”, pero llenó el mismo con la palabra de Dios. Además, el artista aseguró que luego de su historia en el género del reggeaton comenzará una nueva en la religión.

“Pude recorrer el mundo durante años ganando muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’ Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Muchas gracias, ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder como la música, las redes sociales, un micrófono todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino”, expresó Daddy Yankee.

Con estas expresiones se espera que el “máximo líder” del género urbano se retiró para entregar su vida a la iglesia como se había rumorado hace unos meses.