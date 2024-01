Raphy Pina dedica emotivo mensaje a Vida Isabelle, su hija con Natti Natasha

El productor musical, Raphy Pina, acudió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Vida Isabelle, la hija producto de su relación con la cantante urbana, Natti Natasha.

“Tal vez no podemos compartir como quisiera,Tal vez jamás entenderás lo duro que fue tener que separarme de mis amados, y pocas veces al mes verl@s x unas horas. Pero la bendición de sentirlos cada vez que entraban y los veía es suficiente para aguantar como un varón y darle gracias a DiOS por permitir que eso sucediera por que no todos aquí tiene esos recursos económicos o una familia que NO FALLE los días de visita”, escribió el también manejador de artistas en su cuenta de Instagram junto a una foto de él y su hija durante una visita en la cárcel.

Pina se encuentra cumpliendo una condena a nivel federal de tres años y cinco meses por posesión ilegal de armas de fuego. Debido a esto, el ponceño decidió realizar la publicación por si en el futuro intentan “confundir sobre quién es su papá” a la pequeña.

“Y si creces y te intentan confundir sobre tu Papá , aquí te dejo escrito desde ahora,que tal vez, todo lo que dijeron era cierto, tal vez todo lo que dijeron era falso, nunca le di importancia a los que hablaban sin saber por que no me beneficiaba por ningun lado. Lo que nunca pondrán en duda es el amor , respeto, lealtad y dedicación que tuve con mis seres amados incluyendote desde el día que supe que venias a la VIDA. Gracias a La madre de esta niña que JAMAS JAMAS JAMAS Olvidaré como la sostuvo firme este tiempo, como siguió con sus responsabilidades y aunque la gente ni entienda el proceso solo el de criticar si Ganó, y no fama o millones de dolares por que ya los tiene, ganó lo que pocos entienden y/o reciben ; LEALTAD , AMOR y ADMIRACION más allá de una canción”, agregó.

Se espera que el empresario salga de prisión el 21 de enero de 2025. Pina tendrá que pagar una multa de $150 mil dólares y deberá cumplir tres años más en libertad condicional tras salir a la libre comunidad.