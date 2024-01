Nuria Sebazco se sorprende al ver hombres sin camisa atendiendo un negocio en las SanSe

La periodista y reportera de Las Noticias de TeleOnce, Nuria Sebazco, no olvidará la cobertura de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2024.

Sebazco se encontraba en una transmisión en vivo para el canal cuando descubrió el motivo por el que muchas personas visitaban a un negocio en particular en el Viejo San Juan en medio de la celebración de las ‘SanSe’.

Se trata de dos negocios de bebidas alcohólicas, uno en frente de otro, donde hombres que atendían la barra se encontraban sin camisa.

“Lo que pasa es que aquí sirven sus ‘traguitos’, la gente quiere venir porque están más baratos, pero pues resulta que los muchachos que atienden pues se les olvidó la camisa y han venido aquí a trabajar sin ponerse la camisa, y yo les he dicho “Ponte la camisa”, pero no me hacen caso”, narró la reportera en medio de la transmisión.

Asimismo mencionó que “No sabemos si el tráfico en este lugar es precisamente por eso”.

La reacción de la reportera se ha vuelto viral en las redes sociales.

Se rompe récord de temperatura alta en San Juan en medio de las Fiestas de la SanSe

A medida que miles de puertorriqueños y turistas siguen llegando este sábado al Viejo San Juan para sumarse a las festividades emblemáticas de las Fiestas de la Calle San Sebastián, esta tarde se estableció un nuevo récord de calor para la zona.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), la temperatura máxima alcanzó los 91 °F, batiendo la marca anterior de 89 °F, establecida hace 58 años, en 1966.

Más temprano, la organización advirtió que la Isla experimentaría temperaturas “ligeramente superiores a las habituales” debido a flujos de vientos del sur, los cuales podrían promover valores de índice de calor de 102-107 grados en zonas urbanas y costeras.

Igualmente, la agencia detalló que es posible que las personas expuestas al sol por largas horas experimenten agotamiento por calor, una condición médica originada por la pérdida significativa de líquidos y sales esenciales a través del sudor.

De acuerdo con la Cruz Roja Americana, los síntomas de agotamiento por calor pueden variar, pero generalmente incluyen: debilidad, fatiga, sensación extrema de cansancio, falta de energía, mareos, vértigo, náuseas, vómitos, piel pálida, sudoración excesiva, pulso rápido y débil, calambres musculares y confusión mental.

Si experimentas alguno de estos síntomas, es esencial tomar medidas para enfriarte, como buscar sombra, beber agua y descansar en un lugar fresco. Si los síntomas persisten o empeoran, busca atención médica de inmediato, ya que el agotamiento por calor puede evolucionar hacia un golpe de calor, una condición más grave y potencialmente peligrosa.