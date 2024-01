Ricardo Arjona comparte video al cumplir 60 años

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona compartió un video a través de sus redes sociales al llegar a sus 60 años de vida.

Acompañado de su canción “Vida”, el artista compartió una serie de imágenes de su infancia y a medida que iba creciendo e incorporándose a la vida artística.

“Ya aprendí cómo es la cosa. Ahora es que se empieza a vivir”, manifestó el artista en la descripción de la publicación.

Arjona nació el día 19 de enero de 1964 en la localidad latinoamericana de Antigua, en Guatemala.

Recientemente, el artista dio a conocer su retiro de los escenarios por problemas de salud luego de 38 años de carrera ininterrumpida.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”, compartió en redes sociales el artista.

Ricardo Arjona concluyó su mensaje de despedida agradeciendo a sus fanáticos.

“Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero (...) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, concluyó.

Cuatro de sus álbumes alcanzaron la primera posición en el Billboard Top Latin Albums en los Estados Unidos y diez alcanzaron la primera posición en Argentina. Algunos de sus éxitos son “Mujeres”, “Jesús es verbo, no sustantivo” y “Te conozco”.