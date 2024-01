José Alfredo lanza su nuevo sencillo “Mariposa”

Luego de abrazar la causa de la lucha contra el cáncer por años y dedicarse a apoyar con su música a los niños con este padecimiento, esta enfermedad tocó muy de cerca la vida del cantautor José Alfredo, tras un diagnóstico de cáncer a su mamá.

Como un método de desahogo y levantar la voz en un grito de esperanza decide lanzar “Mariposa” tema dedicado a su progenitora.

Este lanzamiento representa el renacimiento musical, del intérprete, quien llevaba unos meses fuera del escenario musical y donde proyecta su lado más honesto, vulnerable y sentimental. Esta balada tejida con la profunda conexión emocional que tiene José Alfredo con su madre, rinde tributo a las enseñanzas que este recibió de niño de cara a los cambios que trae consigo la vida misma.

“La figura de la mariposa desde niño ha sido algo que he identificado con mi mamá. Ella siempre tenía sus figuritas de cristal de mariposas por todos lados. Por eso más allá de este sencillo, decidí rendirle tributo en mi logo que es una J y una A (mis iniciales) formando una mariposa. Este sencillo es sumamente especial para mí ya que es una carta de amor a la persona más importante en mi vida. La batalla que enfrentamos contra el cáncer es una que nos tomó por sorpresa y nos desarmó, pero hoy nos encontramos fortalecidos y listos para vencerla.” expresó José Alfredo, quien a lo largo de su trayectoria, siempre ha colaborado con la lucha contra el cáncer uniendo fuerzas a organizaciones como Fundación CAP, Sociedad Americana contra el Cáncer y el Centro Comprensivo.

Bajo la producción de GM Productions y la dirección del mismo José Alfredo, se estrena su video musical, en donde vemos a José Alfredo cargando el mensaje de la canción en un “performance” íntimo, usando como escenario la histórica y antigua casa alcaldía del pueblo de San Germán.

“A través de todo lo vivido en los pasados meses he aprendido que no debemos temerle al cambio. Ciertamente mi vida tomó un giro completamente diferente al que pensaba tomaría, aceptar el cambio como algo justo y necesario, para dar paso a nuevos comienzos es mi mantra. Como la mariposa pasa de ser oruga, crisálida para finalmente alzar vuelo en su forma mas hermosa, así siento me sucedió a mi” expreso José Alfredo.