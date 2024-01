Ya es viral: reeditan video en redes sociales donde una fanática deja pasmado a Ricky Martin durante una entrevista

Un video que muestra al cantante boricua Ricky Martin sorprendido y pasmado ante la pregunta de una fanática en medio de una entrevista en un programa venezolano, se ha hecho viral en las redes sociales.

El momento ocurrió en el año 1989 en Venezuela cuando Ricky era parte del desaparecido grupo juvenil Menudo.

Varias jóvenes le hicieron preguntas al astro boricua, quien en aquel entonces tenía 17 años, pero una dejó casi sin palabras a Martin.

“Las letras de las canciones de Menudo reflejan a sus integrantes. Entonces, yo quisiera saber si la canción ‘Auxilio’ cuando dice ‘chicas huecas me persiguen sin resultados’, se refieren a sus fans”, le preguntó la joven al artista.

“¿Qué? No, por favor... no, no tiene nada que ver”, sostuvo el boricua sorprendido ante la pregunta de la joven.

Este añadió que: “Nada que ver. No sé por qué ella piensa eso”.

Canción “Auxilio”