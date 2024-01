Se divorcia José Nogueras tras 32 años de matrimonio

Corillo, mi primera columna de este 2024. Y no arranco el año con rellenos ni hablando de Tekashi ni de Yailín, gracias a Dios, sino con otra exclusiva, como los tengo acostumbrados #PrimeroConElNalgo.

Esta me sorprendió, ya que se trata de una separación luego de más de tres décadas de matrimonio de una pareja sólida y muy querida. Hablo del matrimonio de José Nogueras “el Mariah Carey boricua”, quien se descongela desde que comemos pavo en noviembre, haciendo su entrada a la época navideña, donde estoy segurísimo no come guineítos con corned beef, sino langosta y jamón del Cairo con tanto guiso, y su esposa Marisell Muñiz. O sea, 32 años de casados no es cáscara e´ coco.

¿Qué pasó? ¿Se acabó el amor? ¿Otra persona? Lo cierto es que me enteré de este rumor el 28 de noviembre, para ser exactos. Antes de publicar nada, llamé a José, a quien conozco hace un chorro de años y le pregunté si era cierto o no. Me pidió que no publicara nada hasta después de las Navidades, ya que tenía muchos guisos y no quería desconcentrarse. Me dio su palabra de que hablaríamos después de Reyes. Seré chismoso y malaleche pero respeté eso, hice buche como Tempo y lo llamé después de Reyes (no le di break, literal lo llamé el mismo 7 de enero). Me fui de crucero a despedir el año a celebrar y a rezar pa que ningún otro medio se enterara y lo publicara. Sufrí. Pero nadie se enteró, aunque esta separación viene de hace tiempo. Se lo tenían bien callao’, hasta ahora que me dio esta entrevista exclusiva.

José y Marisell tienen tres hijas. La primera, Corali, es de un matrimonio anterior de José, pero Marisell la crió desde los cuatro años y se aman como madre e hija. La hija del medio es Cristina. Son vecinas en Atlanta, viven a 15 minutos una de la otra. Beatriz, de 29 años, a quien vemos siempre muy feliz con José en cuanto medio de comunicación, entrevistas y actividades hay, vive con ambos, unos días con Marisell y otros con José. Beatriz, con quien he compartido muchísimas veces, es una joven hermosa y amorosa, con necesidades especiales. En Navidad, Beatriz lo pasó con José por su gusto por la orquesta. Lo acompaña a todos los lugares que él canta. Todo el mundo le pregunta por ella a dondequiera que José va y que por casualidad ella no está. Marisell, a quien no tengo el honor de conocer, es instructora de zumba (me dicen que es una dura de verdad en eso) y vende productos Monat, donde he visto en sus redes que le va súper bien, está hecha una experta haciendo “Lives” y tiene ese kiosko bien montao’.

Ok, ok, me voy a callar, aquí mi entrevista con José Nogueras.

José, te agradezco la oportunidad, el respeto, la confianza y la amistad que nos une por tantos años. Vi que tuviste unas navidades de mucho trabajo y guisos. Me alegro mucho por eso y por el éxito de tu nuevo tema “Parranda viene y parranda va”.

“Déjame contarte. Empecé en octubre sin parar y las terminé este pasado domingo 14 de enero en San Sebastián. Durante toda la Navidad me decía que la bendición de Dios con mi salud, con mis riñones, hígado, corazón y mi bienestar a los 72 años de edad, es excelentísima. Tuve 42 presentaciones. ¿Cómo las pude hacer, siendo el cantante? Si es un grupo como El Gran Combo o Límite 21, cantan tres, pero era yo solo. Ha sido una bendición tremenda que año tras año el pueblo de Puerto Rico me tenga en ese lugar donde me tiene y donde yo pueda tener trabajo para mí y para mis músicos. Siempre estamos aportando una nueva canción, como “Parranda viene y parranda va”, junto con “Paloma”, “Guineítos con corned beef”, “No quieren parar”, “Para saludarte”, entre otras. Ha sido una Navidad llena de salud y de trabajo, incluyendo los viajes a Tampa y Orlando a otras presentaciones.”

¿Cómo sigues de salud?

“Tengo una bendición muy grande. No me he enfermado ni una sola vez desde mi transplante con nada relacionado al hígado, que ha seguido perfecto. Una compatibilidad perfecta. Lo único que me ha dado es Covid, pero nada más. Llevo 18 años transplantado, en salud.”

Tú trabajas todo el año. Supongo que ya estás preparando lo próximo. ¿Qué nos puedes adelantar?

“Tienes la primicia. Tengo una canción romántica. Escribo mucha música romántica, que se queda en la computadora, las arreglo, las canto pero no todas tienen salida porque aquí hay un cierto grado de inteligencia, de cuidado, sacando cada canción para que tenga su espacio. Porque como eres un artista con una connotación navideña tan grande, tienes que saber qué vas a hacer. Dentro de unos días lanzaré la canción “A pesar de todo”. Muy lindo el arreglo y linda la letra. La escribí hace 25 años. ¿Por qué no la había sacado? Porque tengo como 100 más ahí. Se la escribí a una situación de un amigo. Si estuviera vivo, tuviera como 90 años. Es la historia de amor de él y su esposa, unas personas que se amaron mucho y las circunstancias sociales de aquel entonces no les permitieron estar juntos. Años después las circunstancias de la vida cambiaron, se reencontraron y alcanzaron la felicidad que habían soñado en aquel entonces y que no habían podido tener. Vengo después con una salsa.”

José, ya sabes que me llegó un rumor muy triste y preferí preguntártelo directamente, con todo respeto, antes de publicar o decir cualquier cosa. ¿Es cierto que te separaste de tu esposa Marisell?

“Sí. Estamos separados hace casi tres años. Por diferentes razones, lo pensábamos, estábamos separados totalmente, como si ella fuera un ente y yo otro. Tenemos hijas en común, cumpleaños en común, momentos de alegría familiar en común pero tenemos una hija que se llama Beatriz, que ahí es muy aparte por las condiciones de ella, quien padece de un retraso intelectual, que es como le llaman ahora. Eso hace que prácticamente todos los días tengamos que hablar de algún detalle de ella. Hemos mantenido una relación tan y tan cordial, Marisell tan amable y yo con ella por igual. Llegó un momento en que decidimos que deberíamos divorciarnos. Ella entendía que sí, amistosamente, yo entendía igual. Estuvimos un montón de tiempo sin hacerlo porque como ella no tiene a nadie ni yo tengo a nadie, pues no había una prisa de yo divorciarme “pa estar con fulana”. Seguimos en contacto todos los días, por Beatriz. Beatriz es un regalo que Dios me ha dado. No sé cómo sería mi vida, mi lucha, sin ella. Dios nos escogió a nosotros porque sabía que una nena así tenía que ser pa nosotros.”

¿El amor entre Marisell y tú se ha transformado? ¿Cómo describes entonces lo que pasó entre ustedes?

“Ella lo ha tomado excelentemente bien. Marisell es un ser extraordinario. Yo no creo que vaya a poder estar con otra mujer a estas alturas de mi vida porque, como Marisell no va a haber otra. Tiene tantas cosas tan especiales, es tan inteligente, tan buena, tan humilde, tan cristiana, tan linda. Estamos en buena lid.”

O sea, estás dejando clarísimo que no hay bochinches aquí, no hay otra persona sino que se ha transformado el amor entre ustedes, siempre van a estar ahí para Beatriz y la comunicación es excelente entre ustedes.

“Sí, eso te lo puedo garantizar.”

¿Por qué, al ser tan duradero el matrimonio y todo el mundo los conocía y amaban verlos juntos, no hicieron pública la separación, aún cuando ya algunas personas muy cercanas se habían dado cuenta?

“Esto es como cuando tú te enfermas y te dicen que tienes una enfermedad catastrófica. Yo no dije lo de mi cirrosis y todo lo que me estaba pasando hasta como 3 meses después. Uno como que, en cierta medida, inconscientemente, cada ser humano como que le huye a exponer esto. Todo el tiempo yo tuve una preocupación por Beatriz, en cómo se podía sentir. Pero tenemos ayuda de una doctora que nos ayuda muchísimo. Ha sido vital en preparar a Beatriz para que entienda y ella, gloria a Dios, ya está clara. Creo que es el momento.”

¿Ya están divorciados?

“Sí, lo hicimos por mutuo acuerdo, plenamente de acuerdo, desde noviembre pasado.”

¿Cómo fue al principio para Beatriz al notar la ausencia de mamá y papá juntos en la casa?

“Ella tiene una gran capacidad en adaptarse y recibe tanto amor por todos lados. Marisell y yo tenemos una relación tan cordial, que eso ha ayudado a que Beatriz entienda. Los primeros días ella resintió un poquito, se le notaba, pero ahora está bien. Tiene un mundo allá y un mundo acá. Cuando va pa allá, me llama todos los días. Cuando está aquí, llama pa allá. Ella está feliz. La queremos tanto.”

¿Entiendes fue la mejor decisión el separarse y divorciarse?

“Después del cuidado que le hemos dado (a Beatriz), lo analizamos, y sí.”

¿Estarías dispuesto a darte en el futuro otra oportunidad en el amor?

“Todo puede ocurrir. Pero lo cierto es que tengo 72 años y antes de Marisell tuve bastantes novias, he vivido mucho, mucho con una mujer tan especial como ella. Ando tranquilo, mi prioridad es Beatriz y la música. Cada vez que uno va a un lugar a cantar hay oportunidades que se presentan. Voy con Beatriz, tengo una persona que me acompaña de seguridad, que hace de todo. Al final nos vamos ya que me está esperando una serie de Netflix. No voy a jangueos. Yo jangueo con Beatriz y con sus amiguitos.”

Para mí, el mensaje que están llevando tanto tú como Marisell, de llevarse de la mejor manera tras una separación y divorcio, en vez de estar en tiraera, como vemos mucho, lamentablemente, es ejemplar y lo que deben emular otros. ¿Crees que es así?

“Entiendo que es así 300%. Y no nos sentamos a buscarlo en un libro. Eso corre en nuestro ser. Siempre que me diga que necesita algo, yo voy a estar ahí. Y no es porque sea la mamá de Beatriz, es porque es un ser humano que se lo merece, punto. Seguimos por la vida caminando, viviendo. Lo mejor que hizo Dios fue un día detrás del otro.”

¿Qué mensaje sale de tu corazón para esas parejas que no han terminado bien, sino como enemigos, afectando el bienestar de sus hijos?

“Tienes que tener a Dios en tu corazón. Tiene que estar en tu sangre. Es una cosa que debió haber comenzado en tu crianza, debió haberse desarrollado a través de los años en tu vida en base a ejemplos que Dios ha puesto. Hay que ser un buen aprendiz. A la hora de la verdad, debes tener una respuesta de amor en tu ser para con lo que te acontece. Tienes una separación, un divorcio, pero tienes unos hijos y una persona que merece respeto. Dale amor a tus hijos. Y si tu hijo tiene necesidades especiales, pues más todavía. ¿Sabes cuánto tiempo Marisell y yo invertimos en Beatriz y que quisiéramos invertirlo para nosotros? Pero no es así. Con el tiempo Dios te dice que el tiempo de Beatriz es el tiempo tuyo. Entonces, tú no haces diferencia. Ahora es el tiempo de nosotros. Cada vez que salimos y Beatriz disfruta, yo disfruto.

Definitivamente, dentro de la triste separación y divorcio, ambos son un ejemplo a seguir, no tan solo como padres sino también por la forma tan linda y cordial en que se ha dado, todo sea por sus hijas y el amor que aún se tienen. Mis respetos. Lo mejor para José y Marisell siempre.

